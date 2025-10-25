捷運人爆多！他不小心抓到女生屁股怕爆 內行狂推1動作保身

北台灣連日多雨，上下班時間，捷運原本已經擠爆的車廂更是水泄不通。示意圖。（資料照）

北台灣連日多雨，上下班時間，捷運原本已經擠爆的車廂更是水泄不通。有網友日前就發文「自首」表示，當天搭乘的捷運突然急煞，他一不小心就把手放在前面女生的屁股上，看到女生回頭，他又尷尬又慌張，竟下意識直接下車。他也發問，遇到這種尷尬狀況，到底該怎麼辦才好？

原PO網友日前在 Dcard 上發文表示，發文當天早上搭捷運時人特別多，到站時突然一個急煞，他沒站穩手竟不小心貼到前面女生的屁股上，女生則是驚慌失措回頭看到底是誰抓自己的屁股。

原PO表示，因為太尷尬又擔心對方會不會被報警處理，一時害怕，他也沒道歉，趁女生還沒發現時就快步下車離去了，現在想起來有點後悔那個時候幹嘛要跑？「萬一她真的去報警不就真的變成我做賊心虛了嗎，到底該怎麼辦才好？」

貼文下方網友紛紛表示：「上次在捷運上從我背後頂我的人也是這樣講的」、「跟性騷擾案的犯人證詞都一樣」、「監視器很多，我勸你主動通報，以證明你的清白，不然你先跑就已經理虧」、「如果搭捷運突然被人抓屁股，結果回過頭沒看到可能是出手的人，我會覺得好恐怖。」

也有不少網友分享：「在實務上男生被告性騷擾有罪確定非常輕而易舉，所以我完全可以懂這種焦慮。有時候捷運站人很多，我都會將手緊緊抱在胸口。有時真的不小心真的碰到女生也會超級緊張，深怕人生就此染下污點」、「下一次我教你 急煞時不管怎麼樣 手放胸口前面，或是直接舉高，反正我都這樣」。

