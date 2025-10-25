新店錦秀社區擋土牆崩裂！2戶地基淘空、1公寓結構受損 已撤48戶

新北市新店區錦秀社區錦秀路49巷底擋土牆崩坍，上方11巷90弄有兩戶地基流失。（記者翁聿煌攝）

受到北台灣連日豪雨影響，新北市新店錦秀社區錦秀路49巷25日清晨6點50分發生坡地社區上方擋土牆崩裂、土石滑落事件，居民反映，該段擋土牆於2022年就已經龜裂，管委會尚未來得及補強修護，昨天發現裂縫擴大，就已緊急撤離下方40戶居民，今天再撤上方8戶居民，無人傷亡，但上方兩戶地基被淘空，下方一棟5層樓公寓被坍倒的擋土牆撞擊，損及結構，損失重大。

市長侯友宜獲報，上午10點抵達現場聽取簡報，指示市府團隊加強山區邊坡巡查，確保周邊社區安全，他表示應變措施須即時到位，降低災害風險，並請相關單位妥善安置撤離居民，讓受影響民眾獲得即時協助與保障。

根據新北市政府通報，24日晚間，社區居民發現49巷後方擋土牆裂縫擴大有崩倒之虞，新店區公所於20點已預先配合市府進行預防性撤離下方40戶、99人，實際撤離91人，其中76人依親暫住、15人由市府安置於中和旅館，另有8人不願撤離，現場已設置災害管制線，防止人員進入危險區域。

消防局於今晨6點48分接獲通報，指稱錦秀路49巷8號有擋土牆土石滑落情形。消防人員抵達後確認，巷底的5層樓公寓外牆受損、兩部機車毀損，無人受傷，工務局會同廠商、區公所及結構技師現勘，研議後續復原與安全加固方案。

新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，49巷底的公寓外牆構遭到崩落的擋土牆撞擊嚴重受損，恐須進行拆除重建，為免邊坡滑落再擴大，他建議先行在坡腳墊壓重量，雨勢緩和再移除崩落的土石，減輕擋土牆壓力。

擋土牆撞擊錦秀路49巷底民宅結構受損。（記者翁聿煌攝）

市長侯友宜現場聽取簡報，指示市府團隊加強山區邊坡巡查，確保周邊社區安全。（記者翁聿煌攝）

