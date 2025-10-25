為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北攜20校推共學平台 33門課程、2千免費名額搶先學AI應用

    2025/10/25 11:39 記者羅國嘉／新北報導
    亞東科大生成式AI應用課程。（教育局提供）

    亞東科大生成式AI應用課程。（教育局提供）

    AI時代來臨，新北市教育局攜手近20所大專院校共同打造「AI共學平台」，首波推出33門課程、2000個免費名額，讓高中職師生能與大學同步學習AI應用，推動跨域共學與資源共享。教育局表示，此舉是新北打造「AI教育生態圈」的重要一步，結合產官學力量，從基礎學習到實作應用全面布局，培育具創新與實戰能力的新世代人才。

    教育局指出，新北正構築「AI教育生態圈」，從平板普及、智慧校園到AI學習系統導入，全面推動「AI學習×教師增能×產業接軌」策略。此次整合清華、政大、淡江、元智、勤益、亞東、文化、暨南等校資源，課程涵蓋AI基礎、大數據分析、生成式AI應用、AI倫理法規與半導體產業人才培育，採線上與實體並行，全程免費。

    新北高工校長孔令文表示，此舉讓技術型高中師生接軌AI前沿，具前瞻與關鍵意義；瑞芳高工實習主任陳克堅則說，課程能讓學生實際操作AI工具、理解人工智慧如何落地應用於真實場域，「讓學習不再只是理論，而是未來職場的實戰力的養成」。

    教育局說，AI不僅是科技，更是學習與創新的推進器。未來將持續結合產官學資源，深化AI教育，協助學生從使用者邁向創造者，成為具創新與實作力的新世代人才。課程與報名資訊可至「大教育一技高與大專課程營隊專區」查詢（https://learningcollaboration.org/index.php/camp-high/）。

    學生分組討論認識類神經網路模擬分類器。（教育局提供）

    學生分組討論認識類神經網路模擬分類器。（教育局提供）

    學生動作體驗機器人課程操作。（教育局提供）

    學生動作體驗機器人課程操作。（教育局提供）

    機器人課程體驗畫面。（教育局提供）

    機器人課程體驗畫面。（教育局提供）

