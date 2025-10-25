台南安南國中師生齊力製拍「逆流的魚」拿下校園微電影特優

台南安南國中師生齊力製拍「逆流的魚」，拿下國教院舉辦校園微電影特優殊榮。（記者林曉雲翻攝）

國家教育研究院舉辦愛學網「教師創意教案」、「校園微電影」及「看照（影）片說故事」三大競賽，主題聚焦「偏鄉教育」與「在地文化」，台南市安南國中學生林承毅、蕭佳恩、陳禹涵、孫妍甄以「逆流的魚」作品，描繪鄉村孩子的學習歷程與奮鬥故事，強調教育不是分數，而是學習面對生活的勇氣，拿下校園微電影國小高年級及國中組特優作品。

國教院長林從一表示，愛學網自2012年上線以來，致力於打造全國教師與學生共享的優質教學資源平台，參賽作品展現出創意能量與人文關懷，共選出 83 件優秀作品（特優7件、優等11件、甲等14件、佳作51件）。

安南國中老師陳欣宜帶領學生拍攝，林承毅表示，他們希望讓更多人看見偏鄉孩子，不只是被幫助的對象，也很堅強有夢想，校長薛英斌飾演老師的鼓勵，讓他們很感動，魚塭老闆娘的熱情，幫助大家一起撐到最後，得獎讓他們更有自信；蕭佳恩說，只要肯努力、有人陪伴，一定會闖出自己的天；陳禹涵說，教育不只是分數，而是學習面對生活的勇氣；孫妍甄說，學習和生活連結，孩子就能看到自己的價值。另，高中組優等作品「畫」（華岡藝校學生曾宥馨、范峻祥、郭美萱、劉雅瑄、徐顥仁）。

此外，國立南投高商老師胡宗賢以「山水永續・平權有情」作品，拿下創意教案高中組特優，他結合歷史課多個章節，再融入戶外活動，組織成豐富的課程，帶領學生規劃出很棒的旅遊行程，他說，學生原本覺得好麻煩，但學習後感受到原來不只是一趟旅程，還可以是幫助在地發展的契機，愛學網豐富資料是他規劃課程的好幫手；國小組特優作品「山林，生氣了！」（新北市碧華國小鄭佑津），國中組特優作品「食」光旅程，你我同行（台北市東山高中附設國中部張軒瑋）。

「在地文化」為主題的「看影片說故事」賽事，國小1至3年級組特優作品「麥動金門──金黃麥浪中的故事」（彰化縣信義國中小王依宸）；國小 4至6 年級組特優作品「當老屋不再老」（台中市大甲國小鄭千祥）；高中組特優作品「與老建築對話──匠人魂」（國立嘉科實中國中部陳翔淵）。

