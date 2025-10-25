為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    現實版神力女超人！弓倒立射火箭 火花四濺點亮火神祭

    2025/10/25 12:01 記者洪瑞琴／台南報導
    英國的「足弓射手」Orissa Kelly神乎奇技。（記者洪瑞琴攝）

    是藝術，也是極限！來自英國的「足弓射手」Orissa Kelly，曾為英國王室獻藝在超級盃中表演、登上《英國達人秀》，以「倒立雙腳射火箭」聞名全球！這位結合柔術、雜技與射箭的傳奇藝術家，不僅是金氏世界紀錄保持人，還曾參與奧運典禮與電影《神力女超人》的演出。

    這次在「2025國際火舞藝術節—火神祭」中，Orissa Kelly再度挑戰，倒立以雙腳精準射中箭靶，瞬間迸出火花，全場驚呼連連！她柔美而強悍的肢體線條，點燃觀眾的熱情，讓人看得目不轉睛。

    除了國際級火舞好手輪番登場，台大、台科大與師大火舞社也帶來青春火舞劇，以漫畫風結合輕快節奏，跳出火舞的全新樣貌。DJ與火舞跨界共演，節奏與火焰交錯，震撼全場，觀眾直呼「賺爛了！能在台南看到世界級演出太幸福！」更有人讚嘆這是「最美的火舞藝術節」。

    據南市文化局統計，昨日從日落遊行到晚間壓軸演出，共吸引超過6萬人湧進安平漁光島。還沒親臨現場的民眾別擔心，連假期間天天有火舞市集與街頭表演，今晚還有跨國共製的火舞劇場《火神祭》，26日則由主場擔綱的「即將成真火舞團」推出親子火舞劇《火爾摩莎》，要把藝術的火種輕輕放進孩子閃亮的眼睛裡。

    光復節連假，就來衝「火舞節」吧！今、明兩日每天下午3點到晚間9點，在台南安平漁光島，感受火焰、節奏與人群的熱度，每一段表演、每一次相遇，都是屬於火神祭的靈魂火花。來看、來聽、來感受，這是台灣最真實、最熱的藝術之光！

    台大、台科大與師大火舞社也帶來青春火舞劇。（記者洪瑞琴攝）

    「肆舞藝」精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

