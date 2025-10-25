鬆一口氣！彰化5台中關聯養豬場緊急採驗 結果全陰性

國內首例非洲豬瘟疫情進入關鍵期，彰化縣有5場關聯場，動防所持續移動管制，密切觀察豬隻的健康情形，會等到中央宣佈可以解除移動管制後，才會一併解除列管。（縣府提供）

國內首例非洲豬瘟疫情進入關鍵期，與台中僅一溪之隔、同時也是養豬大縣的彰化縣步步為營，彰化縣動物防疫所所長董孟治今（25）日表示，中央通報彰化縣共有5場與台中梧棲案場相關的關聯場，這些場昨天緊急採樣送驗，中央災害應變中心今天通知結果，全數檢驗為非洲豬瘟病毒核酸陰性，沒有感染情形，民眾可放心。

董孟治指出，縣內5場關聯場已於昨（24）日完成採樣並送驗。這5場中，3場為化製車關聯場，位於芬園鄉；另2場為運輸車關聯場，分別位於花壇與伸港。自10月22日起，彰化縣動物防疫所接獲中央通報後，立即啟動移動管制措施，並每日監測豬隻健康狀況及是否有異常死亡情形，經嚴密追蹤，管制期間各場豬隻健康良好，未出現異常症狀。

董孟治強調，防疫所將持續執行移動管制與健康監測，並密切觀察豬隻情況，待中央宣布解除移動管制後，彰化縣將依指示同步進行。

彰化縣5場養豬關聯場，動防所人員穿著密不通風的防護衣，加強豬場四周環境消毒，防堵病毒入侵。（縣府提供）

