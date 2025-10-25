為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新店錦秀社區慘況曝光！ 擋土牆崩塌緊貼建築

    2025/10/25 11:20 即時新聞／綜合報導
    有網友PO出錦秀路土石滑落的各角度照片，並哀怨表示「他要去找租屋網了」，網友看到照片後紛紛感到非常恐懼。（圖擷取自 Threads）

    有網友PO出錦秀路土石滑落的各角度照片，並哀怨表示「他要去找租屋網了」，網友看到照片後紛紛感到非常恐懼。（圖擷取自 Threads）

    新北市新店區今（25）日清晨發生土石滑落事件！新店區錦秀社區錦秀路49巷8號附近一處擋土牆因故崩塌，土石滑落導致鄰近房屋受損，所幸該區居民已在昨晚先行撤離，現場初步未傳出任何人員傷亡。有網友PO出錦秀路土石滑落的各角度照片，並哀怨表示「他要去找租屋網了」，網友看到照片後紛紛感到非常恐懼。

    有網友在社群平台Threads貼出多張照片，可以看到擋土牆整片崩塌，直接貼到下方的建築物上，險象環生看了令人捏一把冷汗，原PO在貼文中表示，擋土牆崩塌，整組倒下來！他要去找「租屋網」了，再會。

    網友們看到貼文後紛紛留言「上面透天雖然一整排連在一起蓋，但長期下雨肯定很危險。這真的很重傷，買山上的豪宅還是要三思 」、「看過林肯大郡的都知道這種房子不能買 還有連著山坡蓋的房子，早晚會出事」、「鋼筋細到不行和少到不行的擋土牆結構」、「達觀社區我都覺得很可怕了，更裡面的真不敢想像」。

