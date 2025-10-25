巧手做永續！陳怡君以植物纖維攜手「巧婦」編出自信

巧婦工作室縫製的黃麻揹袋，可放手機及隨身小物，頗受歡迎。（南市觀旅局提供）

成功重新復育學甲在地特產「黃麻」的陳怡君，進而招募再度就業的媽媽們培訓第二專長，以在地植物纖維發展編織工藝。這群巧婦們向大地取材，投入循環經濟與地方創生，也在彼此織成的互助網絡裡找回自信。

黃麻在日治時期到戰後曾是重要經濟作物，農產品如米、糖包裝運輸都少不了麻袋和麻繩。學甲原為南部黃麻重要產地，但塑膠興起後，製麻業外移到東南亞，黃麻逐漸被大眾遺忘。陳怡君透過田調，依耆老口述重新復育纖維用的黃麻，進而反覆實驗剝麻、漚麻、編麻等傳統工序，並串接食農教育，邀民眾一起體驗採收黃麻，為家鄉帶進人潮，找回產業記憶。

陳怡君2019年創立巧婦織布工藝工作室，結合學甲豐富資源，從黃麻、棉花、藺草、稻草到飼料玉米、小麥、高粱等無所不用，目前已開發出麻布手提袋、小麥梗吸管、絲瓜絡香皂套、玉米葉杯墊等產品，探索永續材料應用在日常的可能性。

陳怡君指出，過程發現農村已婚婦女重返職場困難重重，於是招募及培訓對編織有興趣的婦女，設計植物纖維相關手工藝品，同時提供工作機會與心靈寄託，目前共有10位夥伴，而這些「巧婦」們平均年齡25到45歲，各自依能力及時間接單。

陳怡君笑說，工作室是巧婦相互支持和共同成長的場域，作品承載著台南風土與社區媽媽的情感，媽媽們可以在編織創作中暫時喘口氣、放過自己，找回自信與成就感，也透過市集擺攤、教學活動，與社會重新連結。

陳怡君來試過香蒲、鳳梨葉、蘆葦、布袋蓮、酒瓶蘭、林投、竹篾等植物。她說，編織原理都相同，但天然素材從整理、保存、原料纖維處理到編織，耗時費工，加上倉儲空間成本高、品質顏色差異大，難以獲利。目前仍思考改善經營模式，也歡迎設計師品牌與巧婦合作，一起支持永續。

玉米葉過去只能拿來堆肥，現在透過巧婦雙手可以加值再生成各種生活工藝品。（南市觀旅局提供）

農村常見的稻草桿穗芯製成小掃帚、絲瓜絡裡放進零碎香皂，貼近生活也物盡其用。（南市觀旅局提供）

巧婦織布工藝工作室負責人陳怡君，向大地取材，巧手做永續。（南市觀旅局提供）

