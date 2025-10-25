「蔬跑盃」花蓮登場贈鏟子超人大禮包 公益市集愛心支持災區重建

蔬跑盃今年移師花蓮國福運動園區舉行。（記者游太郎攝）

全台唯一的蔬食路跑–蔬跑盃，去年在光復鄉舉行，由於光復鄉遭受馬太鞍溪堰塞湖重災害，來自全國的鏟子超人紛紛支援救災，今天在花蓮國福運動園區開跑的路跑活動，也吸引不少鏟子超人們報名，主辦單位額外送大禮包向超人致敬！活動現場還有蔬食公益市集，吸引跑者們掏出新台幣給予災區最暖心的支持。

蔬跑盃去年首度移師花蓮，雖碰到0403地震延期，在光復鄉大農大富平地森林園區舉辦時仍有2000名跑者加入療癒系的綠色路跑，今年活動也有逾1500名跑者共襄盛舉。

活動場地國福運動園區是撒奇萊雅達固部灣.撒固兒部落的所在地，頭目Buting Nukay（林昭雄）及祭師林美玲帶領跑者為花蓮祈福；清晨6點30分，包括「蔬食男神」楊子儀、超馬老爹羅維銘、馬路勇者黃華凡、花蓮鐵人國手楊子慶引領蔬跑大隊一起出發！

曾經參加過光復救災的鏟子超人們，還領到主辦單位特別贈送的禮包。去年參加過光復蔬跑盃的跑者梁先生說，去年在光復鄉跑步的時候，被這裡的森林療癒到了，今年本來非常期待光復節重返光復鄉，沒想到遇到堰塞湖重創的災情，期間他也二刷、三刷光復鄉當小蜜蜂，看到許多人都跟他一樣有志一同，讓人看到台灣還是有希望的。

蔬跑盃主辦單位表示，今年活動決定不取消、不延期，與慈濟基金會共同主辦、花蓮縣政府的協力舉行「花蓮綠色生活月」，推動花蓮的綠色旅宿與生活，尤其花蓮自從去年0403地震到今年的堰塞湖洪災，最需要的就是陪伴、透過行動與消費支持在地，促進地方經濟也是蔬跑盃存在的意義。

活動串連「蔬食、永續、公益、路跑」四大核心精神，推出多項永續亮點：包括《你跑步，我送餐》公益行動，每一位跑者報名費象徵一份營養蔬食便當，將送往偏鄉學校與長照社區。

活動現場在今明兩天舉行「未來市集：萬聖蔬食 PARTY」，60家蔬食與在地花蓮手作、友善農產、蔬食料理攤商，一起用新台幣支持花蓮災區及小店。

逾1500位選手參加蔬跑盃路跑，藉由跑步向光復災區及災民們致敬。（記者游太郎攝）

蔬跑盃沿線仍看的到去年0403強震後山林受創的模樣。（記者游太郎攝）

蔬跑盃讓選手跑進鄉間小路，體驗花蓮的農村特色和美景。（記者游太郎攝）

