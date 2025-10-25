請改道！國1新建造橋交流道 禮蘭路車行箱涵10/27至12/16封閉

配合造橋交流道新建工程作業需求，造橋鄉禮蘭路穿越國道之車行箱涵將於10月27日起至12月16日封閉，請用路人改道苗14線通行。（圖由高速公路局提供）

國道一號造橋交流道新建工程已於8月由行政院長卓榮泰主持開工動土典禮，配合工程作業需求，造橋鄉禮蘭路穿越國道之車行箱涵將於10月27日起至12月16日封閉，請用路人改道苗14線通行。

交通部高速公路局第二新建工程分局表示，為辦理國道一號增設造橋交流道工程（第I109R標）需要，並確保交通安全，訂於10月27日（週一）0時起至12月16日（週二）24時止，將封閉禮蘭路穿越國道一號之車行箱涵進行施工，施工封閉期間，原欲利用禮蘭路通行之車輛，請改由苗14線車行箱涵行駛。

造橋交流道新建工程，為在原造橋收費站路段增設南出、北入匝道，總經費25.92億元，全由中央支應，於8月18日由卓榮泰主持開工動土典禮，工程預定2029年底完工，完工之後地方鄉親不必再繞行到頭份或頭屋交流道，節省約20分鐘車程，也有助帶動地方產業與觀光發展。

