    首頁 > 生活

    芎林鄉幸福巴士11/1開放鄉外預約4站點 可到高鐵、生醫或竹東車站

    2025/10/25 10:29 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣芎林鄉幸福巴士今年4月30日上路，預計11月1日起，再開放鄉外預約4個站點。（芎林鄉公所提供）

    新竹縣芎林鄉幸福巴士今年4月30日上路，預計11月1日起，再開放鄉外預約4個站點。（芎林鄉公所提供）

    新竹縣芎林鄉幸福巴士今年4月30日上路，鄉長黃正彪表示，幸福巴士預計11月1日起，再開放鄉外預約4個站點，包括高鐵新竹站、台大生醫站、竹東火車站及竹東圓環站，民眾可於前兩天，撥打預約專線0905-889988 到府接送！

    芎林鄉現有幸福巴士4條路線，分別為【芎林-高鐵線】、【芎林-竹東線】、【芎林-西坑線】以及【全鄉預約線】，除銜接轉型原新竹客運【5636】的關西－芎林（芎林端）載客路線，也方便芎林鄉親往返竹北或竹東。

    黃正彪表示，11月1日起再開放鄉外預約4個站點，包括高鐵新竹站、台大生醫站、竹東火車站及竹東圓環站，提供鄉親長輩、學子到高鐵、竹東火車站轉乘、或到前往新竹台大分院生醫醫院竹北院區看診，可在前2天電話預約到府接送。

    目前的鄉內預約票價，全票15元、半票8元。11月1日上路的鄉外預約票價，全票50元、半票25元；鄉外預約上車或下車需在芎林鄉。幸福巴士可多元支付，使用現金、悠遊卡、一卡通、icash、TPASS、新竹縣核發的敬老卡、愛心卡扣點搭乘都行。

    芎林鄉幸福巴士現行固定乘車路線。（芎林鄉公所提供）

    芎林鄉幸福巴士現行固定乘車路線。（芎林鄉公所提供）

