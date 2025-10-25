苗栗縣道119線首段拓寬完工通車 打通瓶頸也兼顧生態

苗119線先行完成銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋670公尺路段拓寬，並設有動物護網，行車便利與自然生態兼顧。（圖由苗栗縣政府提供）

苗栗縣道119線是山、海線重要聯絡道之一，但在銅鑼、三義2鄉交界路段路寬僅有4~7公尺，經縣府爭取中央補助及自籌，共計9千多萬元，先行完成銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋670公尺路段拓寬，並設有動物護網，行車便利與自然生態兼顧。

119線聯絡後龍、西湖、銅鑼、三義，全長31.3公里，後龍、西湖路段都是寬12公尺、雙車道，但銅鑼、三義交界6公里多路段，路寬僅有4~7公尺，不利車流通行。

經縣府提報、立委陳超明協助，獲交通部公路局核定7804萬元，其中中央補助6633萬4000元、地方配合款1170萬6000元，先行執行銅鑼鄉雞隆警察派出所至玉麟橋路段拓寬，工程設計期間受疫情影響物價波動，縣府再挹注1400萬元。

工程於21日完工通車，路寬由4~7公尺拓寬為10~12公尺的雙車道，玉麟橋也一併改建，大幅提高行車品質，且縣內淺山地區野生動物多元，不乏保育類動物石虎等，也設有動物防護網，維護當地自然生態。

縣府交通工務處指出，119線尚有老雞隆、新雞隆，及玉麟橋至三義鄉共3段約6公里未完成拓寬，縣府將持續爭取經費，分期分段拓寬。

玉麟橋也一併改建。（圖由苗栗縣政府提供）

