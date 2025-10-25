避說載運豬肉物流車去向！ 大榮貨運遭高市重罰最高300萬

大榮貨運從23日從彰化載運疑似問題豬肉至高雄，但第一時間未說明物流車去向，遭高市衛生局開罰。（高雄市衛生局提供）

台中爆發疑似非洲豬瘟，引發全民恐慌，高雄市衛生局23日接獲彰化縣衛生局通報疑似非洲豬瘟肉品透過大榮貨運運抵高雄，隨即展開封存、調查，今（25）日指出，貨運業者規避指明彰化至高雄物流貨運車去向，依法對大榮貨運裁罰最高300萬元。

高雄市衛生局表示，經確認該批肉品從彰化運高雄的大車移至送貨到高雄業者的小車，業者接獲通知後已拒收，仍置於小貨運車上未卸載，衛生局隨即派員於當日下午4點59分抵達大寮大發營業所，針對該批存貨封存。惟貨運業者規避指明彰化至高雄物流貨運車去向，遲至晚間6點30分才在衛生局稽查員依法強力要求下被動告知該車仍停放營業所內，方得立即展開車輛及廠區全面消毒。

貨運業者刻意規避配合調查可能造成高雄市食安風險增加，衛生局將依《食品安全衛生管理法》第47條第11款：規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存之規定，對大榮貨運處3萬至300萬元罰鍰。

