台糖「不講武德」？ 溪湖糖廠復刻135巡道車惹怒鐵道迷

圖左是陳朝強的135巡道車，圖右溪湖糖廠的152巡道車。（鐵道迷提供，記者顏宏駿翻攝）

修復者陳朝強不在意 越多人參與越好

台糖不講武德嗎？鐵道迷陳朝強當年用4萬元把溪湖糖廠報廢的「135巡道車」從資源回收場買回來，再花60萬元重新修復，如今成超人氣巡道車。沒想到台糖溪湖糖廠重新復刻「135巡道車」模樣，做成另一部「152巡道車」，兩部車幾乎一模一樣。有些鐵道迷暗酸台糖「不講武德」、「135巡道車當年差點毀在你手裡，現在看人家爆紅才復刻」。但陳朝強毫不在意，他說，台糖鐵道文化的振興，越多人參與越好，況且135巡道車原始設計圖就在溪湖糖廠。

光復節連假期間，陳朝強的「135巡道車」受邀到高雄哈瑪星參加「打狗驛鐵道日」活動；同一時間溪湖糖廠也在舉辦「台糖80‧346再出發」系列活動，會場也有一部跟「135巡道車」一模一樣的車子，有人把照片PO到鐵道迷網站，很多網友問「這是撞臉嗎？」、「135有分身嗎？」、「模彷得這麼像」。

原來溪湖糖廠這部叫「152巡道車」，兩部車最大的差別是，152車身正面多了兩塊白色的透氣蓋板。152的原型車是黃色的巡道車，因為135巡道車爆紅後，溪湖糖廠便以黃色巡道車體，復刻135巡道車的外觀。兩部車乍看像孿生兄弟。

陳朝強說，他一點都不會在意台糖復刻135巡道車，因為台糖溪湖糖廠才有135巡道車的原始設計圖，當初他們修復車體時，廠方大方地借閱參考，他和車體師傅才能順利打造全新的135巡道車。

陳朝強補充說，20多年前溪湖糖廠先把年久失修的135巡道車送給埤頭鄉公所幼兒園作公共藝術品展示，後因日曬雨淋，車體才完全報廢，是公所為清理空間才把它賣給資源回收場，報廢者並非溪湖糖廠。

圖左是152巡道車的原型車。（鐵道迷詹學強提供，記者顏宏駿翻攝）

圖左是135巡道車報廢的模樣，圖右是修復完成。（鐵道迷提供，記者顏宏駿翻攝）

