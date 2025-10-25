長榮馬拉松週日開跑 空服員工會白玫瑰行動「直諫董事長、總經理」

長榮航空馬拉松明天上午開跑，長榮空服員工會宣布，將到場遞交白玫瑰和陳情書，呼籲正視空服員的集體痛苦、並給予具體回應和改善。示意圖。（資料照）

長榮航空馬拉松預定在明天（26日）上午5時10分開跑，依據往例，董事長林寶水、總經理孫嘉明等高階主管，都會在長榮航空馬拉松現場開幕致詞。長榮空服員工會宣布，將到場將白玫瑰和陳情書遞交，呼籲正視空服員的集體痛苦、並給予具體回應和改善。

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班，本月初不幸病逝，讓各界抨擊長榮航空的工作環境。桃園市空服員工會表示，長榮航空到目前為止，對空服員都完全沒有表達慰問之意，對改善空服員的請假制度和職場困境，也沒有具體方案，工會將會在明天（26日）上午4點半前到場。

請繼續往下閱讀...

工會代表將在景福門前、面對總統府一側，靜候董事長林寶水、總經理孫嘉明等高階主管，並由工會常務理事林昱嘉、長榮航空企業工會副理事長趙婕歡二人，代表長榮航空的空服員們，將白玫瑰和陳情書遞交給董事長林寶水、總經理孫嘉明，請他們正視空服員的集體痛苦，並提改善請假制度的方案，給予具體回應和承諾改善。

空服員工會指出，勞動部在10月17日公開發布新聞稿，聲稱已和六大國籍航空達成共識，病假不會扣考績，讓不少社會大眾誤以為這就是「人命換來的改革」。

但工會指出，長榮航空不僅10月21日和本會協商時，完全沒有具體方案，只聲稱會檢視，10月24日發的新聞稿中，也只有模糊表示「考評制度上增加空服員自身請病假裕度」，連「病假不會扣考績」，都沒有明確承諾。

工會批評，顯然勞動部管不動長榮航空，長榮航空10月24日發的新聞稿只是應對公關危機，而非面對被傷害的集體空服員。同時，長榮航空空服員不只請病假會被懲罰，連特別休假、天災假，都會被懲罰，扣考績、扣貢獻度，選班、調班等權益都會被長榮航空全面禁止，請病假超過一定天數，還會被長榮航空約談改善。

工會指出，環環相扣的懲罰是導致長榮航空空服員身心健康集體受創的結構性壓力，長榮航空不能再只是表面應對公關危機，實際迴避制度檢討、以及長榮航空最應該負責照顧的員工。

空服員工會主張，長榮航空的董事長林寶水、總經理孫嘉明應對以下方案給予具體承諾：

一、病假、特別休假、天災假不能扣考績，取消周末、國定假日、旺旺日請假會被加重扣考績的懲罰機制。

二、特別休假應視同依班表出勤，不能有任何不利待遇，包含但不限於考績、選班選假、調班。

三、空服員互相調班，是兼顧空服員生活和航空業營運，並非獎勵，長榮航空不能因為空服員請假，而限縮或禁止空服員調班。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法