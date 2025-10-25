為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南善化山海圳綠道 台灣欒樹紅、黃、綠交織浪漫秋景

    2025/10/25 10:19 記者劉婉君／台南報導
    台南善化茄拔段山海圳綠道，台灣欒樹沿著嘉南大圳形成紅、黃、綠花海。（記者劉婉君攝）

    台南善化茄拔段山海圳綠道，台灣欒樹沿著嘉南大圳形成紅、黃、綠花海。（記者劉婉君攝）

    台南市善化區嘉北里茄拔地區山海圳綠道，沿著嘉南大圳南幹線畔生長的台灣欒木陸續開花，黃花盛開、紅色果實還有綠葉襯托，形成綿延的繽紛花海，不論是站在山海圳綠道的台灣欒樹隧道下，還是從側邊欣賞紅、黃、綠色交織的花海與水中倒影，都是吸引民眾駐足的秋季浪漫美景。

    台灣欒樹為台灣特有種，為無患子科，花為黃色，隨風飄落時像金雨灑落，蒴果為紅色，乾枯時轉為褐色掉落，與綠葉交織，4色並陳，為季節限定美景，預計持續至年底。

    沿著善化茄拔段山海圳綠道，可一路往北至烏山頭水庫，兩旁台灣欒樹形成的綠色隧道，每年在秋天色彩繽紛，掉落的黃色花瓣在地面上形成「花地毯」，是台南著名的台灣欒樹拍照景點之一，除了騎自行車、散步，也常有民眾專程前往拍照。

    一旁嘉北社區營造的景觀空間，也有不少花草植物及造景；台一線對面則有善化區農會的冰品販售，附近還有市定古蹟嘉南大圳曾文溪渡槽橋，也可一併拜訪。

