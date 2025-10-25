為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新店土石滑落！擋土牆崩塌壓毀民宅機車 91住戶連夜撤離

    2025/10/25 09:51 記者鄭景議／新北報導
    新店區錦秀路49巷8號附近一處擋土牆因故崩塌，土石滑落導致鄰近房屋受損。（記者鄭景議翻攝）

    新店區錦秀路49巷8號附近一處擋土牆因故崩塌，土石滑落導致鄰近房屋受損。（記者鄭景議翻攝）

    新北市新店區今（25）日清晨發生土石滑落事件！新店區錦秀路49巷8號附近一處擋土牆因故崩塌，土石滑落導致鄰近房屋受損，所幸該區居民已在昨晚先行撤離，現場初步未傳出任何人員傷亡。新北市政府已連夜將91名居民撤離至安全處，並將在上午會同專業技師到場勘查，研議後續處置。

    今清晨6時48分許，警方接獲110轉119通報，指稱新店區錦秀路49巷8號擋土牆土石滑落。

    經新店分局與公所了解，由於地質不穩，相關單位已於昨（24）日晚間8時至10時配合新店區公所先行撤離鄰近住戶。應撤離的40戶99人中，實際已撤離91人，其中76人依親，15人收容於中和美芙旅館，僅有8人當下不願撤離。現場目前已設置災害管制線。

    據了解，49巷8號的1樓外觀已因土石滑落而毀損，另有2部停放的機車受到波及。

    新店分局表示，目前現場無人員傷亡。工務局已排定於今日上午10時，會同施工廠商、公所及結構技師到場研議相關處置事宜，以確保土石穩固和居民安全。

