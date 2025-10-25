為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「有神無廟」雲林六房媽 五間厝股紅壇上梁

    2025/10/25 10:10 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁，數百信徒參與。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁，數百信徒參與。（記者黃淑莉攝）

    國家級重要民俗「雲林六房媽過爐」明年值年股五間厝股紅壇新建工程，今（25）日循古禮舉行上梁大典，許多信徒到場觀禮，熱鬧壯觀。

    雲林六房天上聖母沒有固定廟宇，由雲林縣斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地共5股34庄輪值奉祀，其中過溪股中溪里4個部落要等80年才輪值一次，5股分別為斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股，值年股興建紅壇安奉，過爐即是神像搬家到值年股紅壇，每年六房媽過爐都有上萬名信徒隨香參與。

    六房媽會理事長徐萬成表示，紅壇興建有3階段奠基、動土、上梁，今天上梁儀式即代表紅壇建設即將完成的重要里程碑。

    今天上梁儀式包括縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、六房媽會理事長徐萬成、爐主顏徐素芬及多位民代等人共同扶梁。

    張麗善指出，六房媽過爐是雲林縣內重要宗教盛事之一，2013年縣府公告登錄為雲林縣民俗，2017年經文化部登錄為國家級重要民俗，六房媽信徒遍及全國各地，祈求六房媽庇祐風調雨順、國泰民安。

    文觀處長陳璧君表示，雲林共有5項重要民俗，「雲林六房媽過爐」5股34庄老中青少參與，更有信徒準備各種餐點、飲料，讓隨香信眾享用，展現豐富且有系統的宗教祭典流程，維繫跨庄頭、跨世代的信仰凝聚力，充分展現在地文化生命力與社會動員能力。

    陳璧君說，縣府將爭取經費著手縣內重要民俗影音拍攝製作計畫，透過深入淺出及有效傳播的影音模式，讓更多人認識雲林縣重要民俗無形文化資產。

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁，縣長張麗善等人上香祈求國泰民安、風調雨順。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁，縣長張麗善等人上香祈求國泰民安、風調雨順。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁，縣長張麗善等人共同扶梁。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁，縣長張麗善等人共同扶梁。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁、信徒現場準備各種美食招待各股信徒。（記者黃淑莉攝）

    雲林六房媽過爐明年值年五間厝股紅壇上梁、信徒現場準備各種美食招待各股信徒。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播