「有神無廟」雲林六房媽 五間厝股紅壇上梁

國家級重要民俗「雲林六房媽過爐」明年值年股五間厝股紅壇新建工程，今（25）日循古禮舉行上梁大典，許多信徒到場觀禮，熱鬧壯觀。

雲林六房天上聖母沒有固定廟宇，由雲林縣斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤等地共5股34庄輪值奉祀，其中過溪股中溪里4個部落要等80年才輪值一次，5股分別為斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股及過溪股，值年股興建紅壇安奉，過爐即是神像搬家到值年股紅壇，每年六房媽過爐都有上萬名信徒隨香參與。

六房媽會理事長徐萬成表示，紅壇興建有3階段奠基、動土、上梁，今天上梁儀式即代表紅壇建設即將完成的重要里程碑。

今天上梁儀式包括縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、六房媽會理事長徐萬成、爐主顏徐素芬及多位民代等人共同扶梁。

張麗善指出，六房媽過爐是雲林縣內重要宗教盛事之一，2013年縣府公告登錄為雲林縣民俗，2017年經文化部登錄為國家級重要民俗，六房媽信徒遍及全國各地，祈求六房媽庇祐風調雨順、國泰民安。

文觀處長陳璧君表示，雲林共有5項重要民俗，「雲林六房媽過爐」5股34庄老中青少參與，更有信徒準備各種餐點、飲料，讓隨香信眾享用，展現豐富且有系統的宗教祭典流程，維繫跨庄頭、跨世代的信仰凝聚力，充分展現在地文化生命力與社會動員能力。

陳璧君說，縣府將爭取經費著手縣內重要民俗影音拍攝製作計畫，透過深入淺出及有效傳播的影音模式，讓更多人認識雲林縣重要民俗無形文化資產。

