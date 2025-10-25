彰化芬園養豬場死豬 檢體採驗結果出爐

立委林楚茵PO文彰化芬園養豬場豬場檢體，送驗結果今天揭曉，結果是陰性，讓人鬆口氣。（圖擷取Threads）

台中市梧棲養豬場傳出非洲豬瘟後，彰化縣芬園鄉一家養豬場因有民眾路過豬場看到死豬後拍下來PO網，引起討論。彰化縣動物防疫所今天一早打電話去詢問檢驗結果，結果是陰性，讓眾人大鬆一口氣。

動防所所長董孟治表示，依據防檢署規定，養豬場飼養500頭以上，若每日中豬加大豬死亡數量超過2%視為異常死亡，該場近日死亡隻數分別為10月19日1頭、22日3頭、23日5頭、24日2頭，以其死亡豬隻與該場飼養規模2500頭換算，目前死亡情況在千分之2以下，沒有異常死亡情況，請民眾放心。

請繼續往下閱讀...

董孟治指出，該場採樣檢體，經送驗後結果出爐，目前尚未收到正式書面通知，仍要等中央統一宣布。

董孟治說，這起因死豬照片被PO上網而引起討論的事件，在於動防所人員跟飼主約昨天早上9點到場採樣，因爲方便採樣，飼主先將豬隻移到豬舍門口，昨天早上採樣完成後，飼主已將豬隻凍存在場內，檢體封存送驗，待檢驗報告陰性後就會由動防所人員押車送到化製場，目前該場豬隻狀況良好，動防所也會持續監控。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法