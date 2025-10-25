2025大稻埕夏日節吸29萬人潮 榮獲美國繆思最高榮譽鉑金獎

大稻埕夏日節在8月30日圓滿落幕，近期榮獲2025年美國繆思創意獎活動類獎項（MUSE Creative Awards）最高榮譽鉑金獎（Platinum MUSE）。（資料照）

大稻埕夏日節在8月30日圓滿落幕，近期榮獲2025年美國繆思創意獎活動類獎項（MUSE Creative Awards）最高榮譽鉑金獎（Platinum MUSE），以精彩的煙火秀、音樂舞台等活動，成功讓世界看見臺北的軟實力與城市魅力。

台北市政府觀光傳播局局長余祥表示，大稻埕夏日節一直以來都是台北最具代表性的夏季活動，每年於七夕情人節前夕結合精彩的夏日體驗，帶動臺北河岸觀光與夜經濟；今年除了將迪士尼玩具總動員角色融入大稻埕街區及河岸場域，煙火展演也推出在日本、台灣引發話題的「千輪煙火」，活動期間共吸引超過29萬人次參與。

請繼續往下閱讀...

觀傳局指出，本次美國國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）主辦的「繆思創意獎」「活動類－慶典活動」項目中，更獲得「鉑金獎」最高榮譽，繆思創意獎評審評價大稻埕夏日節，將大稻埕在地文化融合現代都會潮流，成功展現城市節慶創意。

觀傳局表示，此次活動除了有創意主題煙火秀、浪漫河岸燈飾以及與人氣IP合作，更嘗試邀請年輕族群喜愛的音樂團體於復古街區及河岸表演，唱出臺北年輕音樂世代的樣貌，吸引了超過5成29歲以下的年齡層到場參加活動。

觀傳局更指出，2025大稻埕夏日節活動期間，大稻埕遊客中心來客數為去年同期3.8倍，周邊旅宿8月份住房率較去年同期成長近3成；在周邊商圈方面，不僅迪化街區較平日成長1至3成、大稻埕貨櫃市集較平日週三業績成長5成，鄰近寧夏夜市業績較平日成長1.5倍，延三夜市也有1倍的提升。整體來說，活動對地方經濟帶來顯著觀光效益，成功帶動人潮湧入，活絡商圈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法