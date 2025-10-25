非洲豬瘟再引廚餘去化討論 屏縣推家用廚餘機日可減5噸

屏東廚餘養豬的豬農在2018年爆發非洲豬瘟後，意識到家戶廚餘來源雜亂且供量不穩，逐漸轉向食品廠的事業廢棄物。（記者陳彥廷攝）

非洲豬瘟於台中現首例，由於病豬屠體已經分切外運，令人極其憂心是否擴散，傳染管道之一的廚餘餵食又備受討論，但大量廚餘如何去化始終是全台大問題，屏東縣政府今年率先推動家用廚餘機補貼，據估每日廚餘量最高可減少5公噸，又能減輕焚化爐負擔，豬農也不易取得來源最雜亂的家用廚餘，且因政策受歡迎，屏縣府明年將持續推動廚餘機補助。

屏東有約15萬頭經核淮廚餘餵食的養豬場，但在2018年非洲豬瘟全球發燒、2021年曾禁廚餘餵食1個月後，屏東豬農意識到家戶廚餘來源極度混雜，且難保不會有不肖國人從中國、越南等重大疫區偷渡或郵寄豬肉製品滲透入關再排出廚餘，因此逐年轉用來源單純的食品廠事業廢棄物，家用廚餘部分，屏東縣政府則是率全台之先，於今年3月推出廚餘機補助。

一開始的300萬元補助經費1週就被申請一空，縣長周春米再增加補助預算，最後拉高至1200萬元，申請件數達2500件，這也開始逐步反應在屏縣府所收受的廚餘量。

環保局長顏幸苑表示，屏東縣內廚餘量在過年時為每日40噸最多，平時約在30幾噸起伏，縱使像昨天是禁廚餘餵豬後第一天，但在推動廚餘機後，廚餘量明顯減少，目前估計每天最多可減少5噸不等。

環保局說明，在非洲豬瘟確診發生後，啟動家用廚餘及事業廚餘分流方式，由垃圾車收受的家用廚餘進到堆肥場培肥，事業廢棄物部分則是進入焚化爐焚燒，並重申全面禁外縣市的廚餘入縣，由於民生廚餘含水量較高且又有料理時加入的食鹽，因此高溫燃燒時，易產出加速爐體設備損耗的氯化氫，雖然所有廠區都有濾除設備，且這類氣體產量比例極低，但減少廚餘入廠對焚化爐壽命仍有正面助益。

屏東縣環保局推動家用廚餘機補助。（記者陳彥廷攝）

