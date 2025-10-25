不會感染人但會摧毀養豬業！ 防非洲豬瘟「豬肉公主」籲不要做2件事

張采婕。（圖擷自「采婕 Charlene （東門信義肉舖）」臉書粉專，本報合成）

台中一處廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，引發國人關注。對此，有台北市「東門市場豬肉公主」封號的網紅作家張采婕表示，真正的危險不是市場，而是走私境外帶回來的肉製品，病毒就是這樣被帶進來的，「所以如果你真的想要保護台灣，「不要買來路不明的肉、出國不要帶肉製品回來」。

張采婕於社群平台發布一則影片，內容提及「我在市場長大，我們家三代都靠市場生活，這幾天，攤位開始休市了，配合政府的規定一起抗疫。」看到很多人說「不敢買豬肉了」，也看到很多文章引發的恐慌，到底豬肉還能不能吃？先講重點「非洲豬瘟不會傳染人，這是事實」，真正應該擔心的不是吃，而是病毒一旦進到台灣，整個養豬產業會被摧毀，那代表多少家庭生活會開始失衡。

張采婕指出，「有人以為市場可能會買到病死豬，你有想過嗎？我們比任何人更用心，守護台灣豬，我們每天摸得不只是肉，而是一家家的生活，沒有人會拿家人的飯碗開玩笑吧」。

張采婕強調，真正的危險不是市場，而是走私境外帶回來的肉製品，病毒就是這樣被帶進來的，「所以如果你真的想要保護台灣，不要買來路不明的肉、出國不要帶肉製品回來」，這才是守護台灣豬，保護台灣農業的真正方式。

張采婕最後說，新聞會過去，全部豬肉產業的人員已經嚴謹看待，不要讓病毒傷害台灣，更不要讓謠言毀掉還在努力生活的人。

許多網友看完影片後相繼留言表達不同看法，有人說「支持在地攤商，有問題的是走私、境外」、「加油！非洲豬瘟不會傳染人！這場豬瘟損失的都是豬農及豬販～台灣豬相關業者！」、「祈禱危機趕快過去」、「說的沒錯，我們比任何人都更用心在經營我們自己的肉攤，我們家經營40至50年了，這場恐慌真的很令人好難過，一起加油，我的媽媽肉攤也開始休市，只能當作在放假」。

