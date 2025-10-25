東北季風持續影響！北東仍有雨且較偏涼 下週這天起稍回溫

今明2天仍是連續假期，在東北季風影響下，北部、東北部一帶，特別是大台北、基隆北海岸跟宜蘭一帶，陰雨的天氣也還是會持續，降雨的時間頗長，一整天斷斷續續會有降雨出現，桃竹、花東地區也會有短暫陣雨機會，過了新竹往南的中南部地區天氣就相對好很多，多雲或是有陽光。（資料照）

天氣風險公司表示，今明2天仍是連續假期，在東北季風影響下，北部、東北部一帶，特別是大台北、基隆北海岸跟宜蘭一帶，陰雨的天氣仍會持續，到了下週四、五（30至31日）東北季風減弱，風向轉為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，天氣好轉之後，北台溫度將稍有回升，但還是較偏涼。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，影響台灣已經將近一週的東北季風目前仍然持續影響，加上來自北邊、東邊海面上的中低層水氣較多，這也導致迎風面的北部、東北部以及花東地區一直都有下雨的情況，尤其是在大台北、基隆北海岸到宜蘭地區，降雨又特別明顯，雖然降雨的強度都不大，時雨量大多都在10毫米或以下，但是滿多地方一整天累積下來還是會有100至200毫米不等的雨量，仍可達到大雨甚至長延時豪雨的等級，在山坡地土石含水量已經差不多飽和的情況下，這種雖然不大但是持續性很好的降雨還是有潛在的危險性，提醒這些地方的朋友暫時不要靠近山區、低窪地區等危險區域以策安全。

請繼續往下閱讀...

今明2天仍是連續假期，在東北季風影響下，北部、東北部一帶，特別是大台北、基隆北海岸跟宜蘭一帶，陰雨的天氣也還是會持續，降雨的時間頗長，一整天斷斷續續會有降雨出現，桃竹、花東地區也會有短暫陣雨機會，過了新竹往南的中南部地區天氣就相對好很多，多雲或是有陽光，如果想放假又不想受到天氣的干擾，建議可以盡量往中南部去走走。東北季風也持續帶來較涼的空氣，新竹及以北地區一直到宜蘭地區白天高溫也只有23至25度左右，苗栗及花東地區高溫27至29度，台中及以南的中南部地區高溫則仍有30度以上，呈現相當典型的東北季風溫度配置。

夜晚清晨在中北部、東半部空曠地區低溫可能降到20至22度，都市地區低溫22至24度，南部空曠地區低溫22至24度，都市地區低溫24至26度。北台灣一整天都偏涼，其他地方則是日夜溫差變化相對較大的情況。再來要提醒大家注意的是沿海的強陣風，尤其是從北海岸往南到西半部沿海地區，普遍有6至8級陣風出現的可能性，氣象署持續發布強風特報，同時岸邊也有大浪、瘋狗浪出現的可能，海上則是有長浪，暫時不要靠近海邊會比較安全一些。

下週一到週三（27至29日）雖然東北季風持續影響，不過水氣會比較減少，迎風面地區仍有短暫陣雨，但是降雨的量跟範圍都會縮減許多。北部、東北部、東部溫度持續偏涼，其他地方則是日夜溫差變化較大。各地沿海風浪仍大，特別是北海岸到西半部沿海地區要持續注意強風出現的機會。

下週四、五（30至31日）東北季風減弱，風向轉為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，天氣好轉之後，北台灣溫度將稍有回升但還是較偏涼。到了下週末（11月01至02日）則可能有微弱鋒面快速通過，後續東北季風再度增強，迎風面的北部、東半部降雨再度增多，北台灣溫度也將再度下降。

展望下週，低緯度海面雖然還是會有對流雲系發展活動，不過暫時沒有看到有新的熱帶擾動發展預測，預期到了11月，因為南邊海溫較偏高的關係，還是持續會有新的擾動出現，但是否會對台灣天氣造成影響就還需要再觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法