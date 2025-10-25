將太極拳轉為「鬆柔教育哲學」 李明宗優先開設天使班照顧弱勢生

桃園莊敬國小校長李明宗把太極拳與易經道理，運用到課程設計。（圖由教育部提供）

當許多學校設立資優班時，桃園市莊敬國小的校長李明宗卻優先開設天使班，幫助弱勢學生，他把學習多年的太極拳轉為「鬆柔教育哲學」，認為教育應該優先照顧那些最需要幫助的孩子，且不讓孩子在壓力中成長，而是為他們提供創意舞台，讓孩子們擁有快樂童年，獲教育部「教育家人物典範」肯定。

李明宗服務過桃園頂社、錦興、光明與莊敬國小，他帶領師生與村裡長者共同搭建木炭窯與土埆厝，跟隨老師走訪古蹟，在花海中展示才藝，或全村一起舉辦烤肉大會，也邀請九歌兒童劇團到學校演出，這些充滿創意的課程成為學童們的珍貴回憶。

李明宗帶領莊敬國小教師們，設計「莊敬ㄍㄨㄢˇ很大，學習無限大」課程，將閱讀人文教學、生態教學、創客及國際教育等整合起來，讓學生們探索過去的童玩，與家庭長輩產生共鳴；今年還配合桃園大圳通水100年，設計「圳永食光」課程，帶領學生了解大圳的歷史和對當地產業的影響，幫助孩子們瞭解家鄉的歷史與文化。

李明宗自年輕時學習太極拳，並深入研究道家和易經，這些理念影響了他日後的教育思維，形成了屬於自己的「鬆柔教育哲學」，他每天早上5點起床練太極拳，寅卯時在綠樹下打，他說，這時陽光剛剛升起，釋放的負離子最多，對人體很好。

李明宗認為，發掘孩子的興趣是老師們的一大要務，讓孩子具備多元的學習體驗，當他找到興趣時，自然會水到渠成，孩子的潛能就激發出來，因此每到一所學校，他會先走訪當地村落，了解地方文化，再與老師們討論設計課程，打造生動有趣的校訂課程。

在頂社國小，他與老師和學生一起，跟著村裡長者搭建木炭窯和土埆厝，讓孩子們了解長輩如何利用木炭和茶葉創造收入，為家庭帶來富足；在光明國小，他帶領老師走訪南崁四社歷史遺址、蕃社嶺古道等地，並與老師們規劃在地文化課程，並合作完成台語繪本「倒轉去聖蹟亭」，讓學生們學習歷史記憶，理解蘆竹的文化背景。

桃園莊敬國小校長李明宗（左一）以「鬆柔教育哲學」辦教育。圖為學生拔河比賽，他當裁判並為孩子們加油。（圖由教育部提供）

