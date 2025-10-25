為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北追查掌握問題肉品流向 停用廚餘餵豬

    2025/10/25 09:36 記者翁聿煌／新北報導
    新北市政府非洲豬瘟防疫緊急應變中心24日針對有關疑似混有案例場豬隻經屠宰加工後流入新北市，衛生局要求停止販售並將採集該批肉製品送往北區初篩實驗室進行檢驗。（新北市農業局提供）

    國內非洲豬瘟防疫進入關鍵期，新北市政府非洲豬瘟防疫緊急應變中心連假持續運作，24日針對有關疑似混有案例場豬隻經屠宰加工後流入新北市，衛生局要求停止販售並將採集該批肉製品送往北區初篩實驗室進行檢驗，確保民眾食安。

    新北市為全面防堵疫情擴散，10月24日農業部召開中央非洲豬瘟災害應變中心會議，新北市應變中心主動反映疑似混有台中梧棲案例場豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游，衛生局已立即前往稽查，並要求業者即刻停止販售，並由衛生局採集該批肉製品送往台大初篩實驗室檢驗。

    依環保局掌握，該批肉製品流向新北市4家廚餘養豬場，經聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康，已提醒豬農應持續注意豬隻健康狀況，加強消毒防疫。

    市府也持續針對市售食品通路加強查核肉品來源及防疫宣導，截至10月24日，共計查核35家業者，均無使用來路不明的肉品，衛生局提醒，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會影響食品安全，烹調時豬肉務必澈底加熱完全煮熟，民眾無須過度恐慌。

    為配合中央「全面禁止廚餘養豬」政策，環保局已確保本市產生之養豬廚餘全數改由焚化處理。統計自10月22日至24日下午2時，共計處理128車次、518公噸廚餘，處理作業正常順暢。此外，環保局於24日完成轄內37家養豬場再次訪視與防疫宣導，持續督導飼養環境清潔消毒，落實場區自主防疫措施，防止疫情入侵。

