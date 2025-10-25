為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    好康抵「嘉」！ 台灣好行故宮南院線暢遊嘉義 集章抽iPad、住宿券

    2025/10/25 09:18 記者蔡宗勳／嘉義報導

    嘉義縣文化觀光局邀請全國遊客搭上「台灣好行故宮南院線」，大家無需自駕也能悠遊15處在地特色站點，順道挖掘嘉義在地的驚喜味道。即日起至10月31日止，搭乘「故宮南院線」並完成指定任務，就有機會獲得iPad、住宿券、門票等好禮，可說「好康都抵嘉」。

    文觀局表示，「台灣好行故宮南院線」15站涵蓋嘉義火車站、高鐵嘉義站、民雄金桔觀光工廠、旺萊山鳳梨文化園區、蒜頭糖廠、奉天宮等知名景點，是串聯嘉義風土人情與美食的最佳旅遊路線。抵達新港後可參拜媽祖，還能在步行10分鐘內找到當地亮點咖啡廳「順風咖啡」。

    文觀局指出，外觀低調、內裝溫潤的順風咖啡因創意餐飲而成為旅客必訪的打卡名店，店家以「讓地方文化入味」為核心理念，將嘉義的味道巧妙融入餐點中，像是以黑芝麻、麻油與鮮奶打造的「平安．咖啡」；使用醬油、薑泥、番茄與Espresso的創意「究醬咖啡」特調；還有以新港飴與香濃堅果搭配組合的「新飴拿鐵」，都展現出小鎮職人對土地的情感連結。

    即日起至10月31日止推出「LINE嘉搭好行 x 集章趣」活動，搭乘「故宮南院線」並造訪指定20大景點、完成集章任務，就可參加線上抽獎。更多活動與旅遊資訊，歡迎追蹤「台灣好行故宮南院線」官方粉絲專頁，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）。

