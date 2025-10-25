為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    20年多來致力防豬病！台灣首席獸醫官杜文珍 任非洲豬瘟應變所指揮官

    2025/10/25 09:22 記者蔡淑媛／台中報導
    非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍為台灣首席獸醫官，20年多來防疫豬病有成。（記者蔡淑媛攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部第一時間到台中設立非洲豬瘟前進應變所，派任農業部常務次長杜文珍擔任指揮官，行政院發言人李慧芝昨天發文指杜文珍為台灣首席獸醫官，「全國最強事務官之一」！20多年來努力防堵豬病，形容她防如同防堵COVID-19疫情的疾管署長羅一鈞。

    杜文珍致力豬病防疫，不但口蹄疫順利拔針，今年5月台灣更成為三大豬病非疫國，今年6月杜文珍將「傳統豬瘟非疫國證書」轉呈行政院長卓榮泰，見證劃時代的成就。

    杜文珍中興大學獸醫研究所碩士畢業，赴德國漢諾威獸醫大學進修獸醫博士，1999年從防檢局技正做起，歷任科長、專門委員、副組長、組長以及主任秘書等職，曾任農委會家畜衛生試驗所所長、防檢局局長、農委會副主委、2年前擔任農業部常務次長。

    李慧芝也說，杜文珍進駐台中，主持中央前進應變所，發揮從基層一路累積以來的經驗，迅速展開疫調、全力將危害最小。

    
    
