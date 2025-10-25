教育部補助民團辦原民教育 花蓮港口部落以「全阿美語」辦實驗共學

花蓮港口部落自主成立「台灣TAMORAK文教協會」，為孩童上全阿美族語課程。（圖由教育部提供）

促進原民文化傳承，教育部補助民間團體辦理原住民教育活動成果，今（2025）年已補助7個團體，受惠學童420人次，包括中華愛悅公益慈善發展協會推動「莿桐部落傳統原民音樂與文化研習班計畫」，花蓮縣豐濱鄉港口部落的族人們自主成立「TAMORAK阿美語共學園」，以「全阿美語」實驗共學方式辦理各式課程等。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為促進原住民族文化傳承，訂有「補助民間團體辦理原住民族教育活動作業要點」，從2017年開始持續受理民間團體申請，鼓勵辦理原住民族部落服務學習、歷史文化推廣研究、藝術創作及鑑賞、傳統樂舞學習、族語學習訓練及演說和傳統祭儀等活動，讓原民文化得以持續地發光發熱。

民間團體長期關懷在地原住民族文化，以社團法人中華愛悅公益慈善發展協會為例，該協會推動「莿桐部落傳統原民音樂與文化研習班計畫」，以原住民傳統樂器為橋樑，引領學童深入認識原住民族音樂的歷史脈絡與文化價值，透過學習如竹鐘、排笛等原民傳統樂器，延續原住民族的傳統技藝及音樂精髓，並在世代間搭起橋樑，讓文化的根源與精神在年輕世代中生根，綻放原民音樂的光芒。

此外，由花蓮縣豐濱鄉港口部落的族人們自主成立「TAMORAK阿美語共學園」，立基於全母語的學習環境，教育自己的孩子，不分地域及族群，致力於推展阿美族族語教育，包含文化、歷史及藝術的田野調查與教學建構，該協會表示，以全阿美語實驗共學的方式辦理各式課程，努力讓孩子從小就能熟稔這個已被聯合國列為瀕危的語言，並從中深化各種文化教育，成為一個能夠站穩在自己土地上，面向世界的阿美族人。

孫旻儀表示，在地耕耘的民間團體充滿創意與熱忱，是協助推動原住民族教育中重要的推動力量，無論在偏鄉或在都市皆為重要推手，教育部將持續支持民間團體推動包括原住民族文化在內的教育活動，共同促進原住民文化永續傳承。

中華愛悅公益慈善發展協會推動莿桐音樂班，讓原住民族學童學習「自己的音樂」。（圖由教育部提供）

