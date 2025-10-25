盡情來搞怪吧！ 屏東勝利星村變裝討糖遊行今晚登場

屏東勝利星村「變裝萬聖夜」市集活動今起兩天登場。（資料照，屏東縣政府提供）

萬聖節即將到來，趁著光復節連假到屏東勝利星村感受節日氣氛吧！今（25）日、明（26）日兩天下午3點至晚上9點，屏東縣政府在勝利星村舊好勝市集舉辦「變裝萬聖夜」，安排變裝派對讓民眾一起創意搞怪。

屏東縣府文化處表示，兩天的市集共有超過40個特色品牌進駐，有甜點、飲品、手作好物，完成打卡任務，還能獲得超酷主題貼紙或螢光紋身貼，變裝參與更能免費拍攝限量拍立得紀念照。現場填寫問卷，還有機會把「舊好勝限定提袋」帶回家，送完為止。

請繼續往下閱讀...

今（25）日晚間6點半將舉行最受期待的「變裝討糖遊行」，從孫立人將軍行館出發，小小萌鬼們將變身可愛的搗蛋討糖大軍，沿途將造訪勝利星村成功區10多家特色店家，不給糖就搗蛋，店家們也特別準備糖果好禮熱情迎接，縣府歡迎大小朋友一起成為這場遊行中的目光焦點。

今日還邀請「嵐LAN 芭蕾．街舞．瑜珈」演出，由萬聖節小舞者們帶來最萌最有氣勢的舞台表演； 明天由「魚皮」、「聲刻Impressive」、「小麻雀樂團」輪番登場，帶來多首吉他彈唱，營造歡樂節慶氛圍。（活動詳情連結）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法