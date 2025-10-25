為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中國際花毯節11/8登場 主花毯曝光

    2025/10/25 09:38 記者張軒哲／台中報導
    台中國際花毯節布置進入倒數階段。（記者張軒哲攝）

    歲末賞花盛事，「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11月8日至11月30日登場，此次活動為期23天，這屆花卉展區突破以往，主視覺裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，打造2公頃絕美花毯，目前會場花卉布置，已進入倒數階段。

    台中市府觀旅局指出，今年新社花海暨台中國際花毯節活動橫跨4個週末假日，每日上午8時30分至下午4時30分，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。

    今年度花毯節主視覺推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，遊客可以看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup）。

    觀旅局長陳美秀指出，今年活動擴大「永續異業結合」規模，邀請來自新社、東勢一帶超過300位在地長者、孩童及居民共同參與花卉創作，讓花卉藝術融入地方生活，現場也將設置「飛天小女警限定主題館」，販售與在地小農共同開發的限定商品，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，透過商業模式實踐永續，同時也為在地產業帶來實質觀光經濟效益。

