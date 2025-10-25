循炸蚵嗲香氣入店 古早味台灣商品蒐藏達人陳孟熙開箱心肝寶貝

走進陳孟熙的柑仔店，彷彿走入台灣古早味的時光隧道。（記者翁聿煌攝）

新北市蘆洲區57歲的陳孟熙在自己家門口賣炸蚵嗲，循著香味走進他的店裡，竟然滿滿都是他蒐藏的古早味台灣傳統商品，許多東西是新世代年輕人叫不出名字、或不知道如何使用的東西，卻讓4、5年級生充滿懷舊回憶，像是日治時代的木造古董收銀機、各式各樣早期品牌的汽水瓶和奶粉罐、木馬搖椅、彩色塑膠熱水保溫瓶等，每樣物品都是他的心肝寶貝、對背後的故事如數家珍，讓民眾不自覺地跌進時光隧道。

陳孟熙是嘉義朴子人，他從小就喜歡古色古香的東西，像是早年的木製家具，既耐用又有傳統工藝的美感，隨著他開始出社會工作，蒐藏的東西更加千奇百怪，像是戰後初期的兒童腳踏車，製造的十分堅固耐用，在當年物資缺乏的時候，連腳踏車都有車牌，以免被偷或被誤騎。

他保存的兒童遊戲和玩具更是琳瑯滿目，舉凡4、50年代各種可以「5角抽」的小玩意兒，都被陳孟熙當成寶貝留下來，在CD唱片發明前，大家使用的卡式、匣式錄音帶和老唱片，陳孟熙擁有一大堆，許多識途老馬到陳孟熙的店裡出高價要求他讓售，他卻說什麼都不肯割愛。

陳孟熙說，台灣早期物資生活比較辛苦，很多東西都是壞了修修補再繼續用，日子過的單純而美好，每天起床環顧身旁的這些老東西，就會讓他覺得很開心，他也樂於讓附近的學校師生來店裡參觀，由他負責細心導覽，一一講解每樣古早時期物品的用途，聽得大家嘖嘖稱奇，他就心滿意足。

40、50年代的台灣熱水瓶，現在看來俗艷的色彩，卻是非常實用。（記者翁聿煌攝）

陳孟熙從小就喜歡蒐藏古色古香的生活日用品。（記者翁聿煌攝）

柑仔店的木櫃內，蒐藏40、50年代的香煙盒與香皂盒。（記者翁聿煌攝）

木頭搖椅屬於40、50年代長輩的童年快樂回憶。（記者翁聿煌攝）

陳孟熙蒐藏的布袋戲偶相較現今的戲偶華服與鮮艷色彩，反而擁有樸實單純的趣味。（記者翁聿煌攝）

在CD唱片尚未出現前，匣式與卡式錄音帶是主流。（記者翁聿煌攝）

店主人珍藏的日式木製收銀機，裡面裝著是貨真價實的老鈔票。（記者翁聿煌攝）

40、50年代商家懸掛的小型燈箱廣告，滿滿的古早味。（記者翁聿煌攝）

40、50年代的台灣腳踏車有車號，象徵其尊貴的身份。（記者翁聿煌攝）

