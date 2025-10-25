1歲7個月童體重僅5.5公斤！ 南投縣府延長安置救命

1歲7個月大體重5.5公斤，只有5個月大嬰兒的低標體重，縣府緊急安置1年多，男童父親躲債居無定所，南投地院准予縣府聲請繼續延長安置。（記者陳鳳麗攝）

可憐的孩子！由父親扶養的幼兒，1歲7個月大體重5.5公斤，是5個月大嬰兒的低標體重，生長發展嚴重落後，南投縣府社工發現緊急安置1年多，小男童的父親躲債搬家，經濟有問題，連強制親職會面都暫停，南投法院打電話給該父親還打不通，法官准予縣府延長安置，讓男童有穩定的照顧。

南投1名幼童出生後不久就父母離婚，由父親扶養，父親疏於照顧下，1歲7個月大的孩子體重只有5.5公斤，骨瘦如柴，不只嚴重低於同齡孩子，且只達5個月嬰兒的低標體重，南投縣府社工去年3月下旬訪視發現，該幼童有疏忽照顧之疑慮，也疑似罹患生理疾病卻未就醫，家中沒有親屬資源，南投縣府啟動緊急安置，延長安置到最近，已經就讀幼兒園小班。

該男童經機構安置，體重等生長情況進步，後續安排評估其發展遲緩為身心障礙第一類輕度，機構持續協助安排物理、職能及語言治療等復健課程，學校也持續協助引導學習。

該名男童3月1次的延長安置期限到期，社工發現男童的父親躲債搬家，工作不穩定，規定的強制會面親職教育也沒辦法來，社工評估男童的爸爸連自己生活都有問題，再聲請法院同意延長安置，才能繼續保護男童。

南投地院法官打電話詢問男童父親對延長安置的意見，但在躲債父親的電話打不通，法官審酌男童父親經濟能力、居住所均尚未穩定，無其他親屬可予以協助，准予縣府延長安置，有穩定的照顧，也得以繼續接受物理、職能及語言治療。

