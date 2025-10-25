高雄學生50元看球賽大專生也適用 職籃、職排新賽季開放預約

高雄市一卡通數位學生證看球優惠方案，首場將由高雄全家海神職業籃球隊於今（25）日主場開幕戰揭開序幕。（高雄市運發局提供）

為鼓勵學生入場觀看運動賽事，高雄市推出「一卡通數位學生證看球優惠方案」，除了職棒、職籃外，也首次納入台灣職業排球賽事，全新賽季的職籃、職排共36場次即日起開放預約，適用對象也從高雄市國小、國中、高中職學生延伸到大專院校學生，事先上網預約，再持一卡通數位學生證現場購票，只要50元就能進場看球。

高雄市長陳其邁表示，學生50元看球優惠方案回響熱烈，今年適逢台灣職業排球聯盟創立元年，特將排球納入，而且適用對象也新增高雄市大專院校學生，只用一枚50元硬幣，輕鬆進入球場觀賞原價300~400元的職業等級籃、排球賽事，感受現場看球的激情與熱力！

高市運發局長侯尊堯進一步說明，「學生50元看球優惠方案」是由運發局、教育局與一卡通公司，針對高雄市學生所共同推出的職業運動賽事購票優惠活動，新賽季包括高雄巨蛋為主場的高雄全家海神職業籃球隊，以鳳山體育館為主場的台鋼天鷹職業排球隊，兩隊各安排了18場職業賽事。

持記名一卡通數位學生證的學生，即日起可至活動網頁預約，每張每場次僅可預約1次，最多可預約5場次，預約成功者將收到電子郵件通知，賽事當日憑數位學生證至現場驗證購票即可入場；高雄市17所大專院校學生及高中職以下非記名數位學生證者，請攜帶學校核發的實體學生證現場驗證購買當日場次，每場數量有限，售完為止。

響應台灣職業排球聯盟創立元年，學生50元看球方案特別納入職排賽事。（高雄市運發局提供）

