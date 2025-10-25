為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    火舞燃夢！蔡宏毅「火神祭」台南首演 讓世界走進台灣

    2025/10/25 08:17 記者洪瑞琴／台南報導
    2025國際火舞藝術節《火神祭》開幕精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

    2025國際火舞藝術節《火神祭》24日晚在台南首演，現場湧入超過6萬人次觀眾，人氣爆棚！來自英國、日本、韓國、匈牙利與台灣的世界級火舞好手首度同台共演，火光在不同語言間流動，燃亮安平漁光島月牙灣夜空，也照亮台灣的創意能量。

    這場盛典，是「即將成真」火舞團長蔡宏毅10年築夢終於成真的時刻。蔡宏毅是台灣知名火劍舞者，以融合雜耍、武術與現代舞的獨特風格聞名國際。曾登上《法國達人秀》奪下亞軍，以作品〈浴火鳳凰〉結合3公尺長、重達12公斤的火龍劍與台灣陣頭文化，驚艷全球。2023年更拿下法國「明日馬戲節」銅牌及太陽馬戲團特別獎，也登上《美國達人秀》等國際舞台。2024年，他挑戰金氏世界紀錄成功，1分鐘內連轉3把劍28圈，刷新世界紀錄。

    19歲那年，他不顧家人反對堅持追夢，歷經無數次燙傷與挫折，仍不放棄。2014年，他與好友郭彥甫共同創立「即將成真火舞團」，以創新編舞、音樂與東方意象，打造屬於台灣的火舞語言。如今，《火神祭》不只是演出，更象徵夢想落地的瞬間。

    「火神祭代表的不是火神，而是『手中有火、心中有傳承』的精神。」蔡宏毅說，台灣甚至整個亞洲都沒有火舞節，「我們就在台南自己辦！」他希望未來能在全台各地舉辦火舞祭與比賽，邀請世界的火舞者與觀眾一起走進台灣，「這把火不是帶出去，而是讓世界走進來。」

    蔡宏毅的夢，也有人一路「護火」。出身偏鄉左鎮的企業家黃清樹，5年前在法國看見蔡宏毅募款演出時，被那團火打動—那是他年輕時奮鬥的影子。此後，他成了火舞團最堅定的後盾。從全國軟式棒球、台南國際龍舟盃到左鎮燈會，他多次邀請火舞團演出，讓偏鄉活動人潮爆滿。黃清樹說：「真的很感動，希望台灣的火舞光芒能一直延續下去。」

    從夢想到實現，從街頭到世界舞台，蔡宏毅與他的火舞團，正讓台灣的熱與光，閃耀世界。

    安平漁光島的夜，火舞夢幻。（記者洪瑞琴攝）

    黃清樹（右）成為蔡宏毅（左）的頭號粉絲，長期支持。（記者洪瑞琴攝）

    「2025國際火舞藝術節—火神祭」人氣爆棚。（記者洪瑞琴攝）

