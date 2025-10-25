為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    年齡與屋齡同步 高雄市田寮區與仁武區形成對比

    2025/10/25 07:45 記者侯承旭／高雄報導
    仁武區不論人口結構或屋齡，是高雄市最年輕社區。（記者侯承旭攝）

    仁武區不論人口結構或屋齡，是高雄市最年輕社區。（記者侯承旭攝）

    隨著人口結構老化，根據高市府調查，各行政區的人口「扶老比」最高的是田寮區，平均屋齡最高也是田寮區，人口「扶老比」最低的則為仁武區，平均屋齡最輕也是仁武區，年齡與屋齡同步的趨勢形成強烈對比。

    「扶老比」是指每100個工作年齡人口（15歲至64歲）所需扶養的65歲以老年人口數，數值越高，則經濟負擔越沉重。高市府調查，人口「扶老比」最高的行政區是田寮區達51.3%、甲仙區41.3%、杉林區42.5%，對照內政部不動產資訊平台統計，田寮區的平均屋齡達54.54年、甲仙區43.09年、杉林區達37.47年，都高於全高雄市平均屋齡34.15年，尤其田寮區堪稱人屋「雙老」的地區。

    至於人口「扶老比」較低的楠梓區為22.3%、仁武區20.8%、橋頭區28%，其平均屋齡分別為27.49年、23.88年、29.88年，上述三個行政區正好是高雄市平均屋齡低於30年的地區，尤其仁武區不論是人口結構與平均屋齡，是最年輕的行政區。

    房仲人士分析，楠梓、仁武、橋頭等是科技業進駐的熱區，吸引年輕就業人口遷入，建商也不斷推出建案，人口結構平均屋齡朝著年輕化變遷，相對的，田寮、甲仙、杉林等則缺乏產業進駐，仍以農業為主，年輕人為了求學或就業不斷搬離，無法吸引建商投資，導致人口與房屋不斷老化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播