年齡與屋齡同步 高雄市田寮區與仁武區形成對比

仁武區不論人口結構或屋齡，是高雄市最年輕社區。（記者侯承旭攝）

隨著人口結構老化，根據高市府調查，各行政區的人口「扶老比」最高的是田寮區，平均屋齡最高也是田寮區，人口「扶老比」最低的則為仁武區，平均屋齡最輕也是仁武區，年齡與屋齡同步的趨勢形成強烈對比。

「扶老比」是指每100個工作年齡人口（15歲至64歲）所需扶養的65歲以老年人口數，數值越高，則經濟負擔越沉重。高市府調查，人口「扶老比」最高的行政區是田寮區達51.3%、甲仙區41.3%、杉林區42.5%，對照內政部不動產資訊平台統計，田寮區的平均屋齡達54.54年、甲仙區43.09年、杉林區達37.47年，都高於全高雄市平均屋齡34.15年，尤其田寮區堪稱人屋「雙老」的地區。

至於人口「扶老比」較低的楠梓區為22.3%、仁武區20.8%、橋頭區28%，其平均屋齡分別為27.49年、23.88年、29.88年，上述三個行政區正好是高雄市平均屋齡低於30年的地區，尤其仁武區不論是人口結構與平均屋齡，是最年輕的行政區。

房仲人士分析，楠梓、仁武、橋頭等是科技業進駐的熱區，吸引年輕就業人口遷入，建商也不斷推出建案，人口結構平均屋齡朝著年輕化變遷，相對的，田寮、甲仙、杉林等則缺乏產業進駐，仍以農業為主，年輕人為了求學或就業不斷搬離，無法吸引建商投資，導致人口與房屋不斷老化。

