    首頁 > 生活

    防豬瘟！ 新北市查35家肉品業者無異常 廚餘全改焚化處理

    2025/10/25 07:21 記者羅國嘉／新北報導
    衛生局針對市售食品通路全面查核肉品來源並加強宣導，截至昨（24）日已查核35家業者，均未發現使用來路不明的肉品。（衛生局提供）

    台中市疑出現非洲豬瘟感染，中央宣布全國啟動為期5天的禁宰、禁運與禁止廚餘養豬措施。新北市政府同步強化防疫作為，衛生局針對市售食品通路全面查核肉品來源並加強宣導，截至昨（24）日已查核35家業者，均未發現使用來路不明的肉品；環保局則配合中央政策，全面禁止廚餘養豬，確保新北產生養豬廚餘全數改由焚化處理。

    為全面防堵疫情擴散，10月24日農業部召開中央非洲豬瘟災害應變中心會議，新北市應變中心主動反映疑似混有台中梧棲案例場豬隻經屠宰後，售往彰化肉品加工廠分切，並流入新北市下游，衛生局已立即前往稽查，並要求業者即刻停止販售，為釐清肉品是否有非洲豬瘟病毒以立即阻絕疫情擴散風險，衛生局將採集該批肉製品送北區台灣大學初篩實驗室檢驗。另環保局掌握，該批肉製品流向新北4家廚餘養豬場。經聯合稽查小組24日訪視確認，目前養豬場皆已停用廚餘餵飼，豬隻皆健康。已提醒豬農應持續注意豬隻健康狀況，加強消毒防疫。

    衛生局指出，針對市售食品通路加強查核肉品來源及防疫宣導，截至24日，共計查核35家業者，均無使用來路不明的肉品。提醒民眾，非洲豬瘟非人畜共通傳染病，不影響食品安全，民眾只要將豬肉徹底加熱煮熟即可，無須過度恐慌。

    環保局表示，為了配合中央政策，全面禁止廚餘養豬，確保新北產生養豬廚餘全數改由焚化處理。統計自22日至24日下午2時，共處理128車次、518公噸廚餘，作業正常順暢。另於24日完成轄內37家養豬場訪視與防疫宣導，督導飼養環境清潔消毒及自主防疫措施落實，嚴防疫情入侵。

