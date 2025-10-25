光復節國道19處地雷路段 國5北上恐塞到半夜

高公局指出，今日國道交通量為平日的1.1倍，其中北向交通量可達平日的1.2倍，預估今日國道有19處易壅塞路段，國道5號北上恐塞到深夜，提醒用路人提前上路。圖為示意圖。（資料照）

今天（25日）是光復節，也是連續假期的第二天，據高公局指出，國道交通量為平日的1.1倍，其中北向交通量可達平日的1.2倍，預估今日國道有19處易壅塞路段，國道5號北上恐塞到深夜，提醒用路人提前上路。

高公局預估，今天國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。至於西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人則建議於上午9時前出發。

高公局也提醒，今日有19處重點壅塞路段，包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，今日國道相關疏導措施也包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

