雨還沒下完！北台濕涼防局部大雨 明東北季風再增強

今天（25日）東北季風稍減弱，但水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花東及恆春半島也有短暫陣雨，南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（25日）東北季風稍減弱，但水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北、宜蘭地區有陣雨，仍有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花東及恆春半島也有短暫陣雨，南部地區及中部山區則有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；連日降雨，山區嚴防坍方、落石及溪水暴漲，外出務必小心路況，注意安全。

今日氣溫方面，新竹以北及宜蘭整天濕涼，氣溫介於22至25度，其他地區早晚亦偏涼，低溫約23至25度，高溫約27至32度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。

氣象署也提醒，今日台南以北、宜蘭、台東、恆春半島沿海空曠及局部內陸地區以及澎、金、馬、綠島、蘭嶼易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率，今晨新北（富貴角）、花蓮（花蓮）已觀測到3至4米左右的浪高，提醒海邊活動務必注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風稍減弱，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下週一至下週三東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下週一桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後山區有零星短暫陣雨。下週二、三基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下週四東北季風減弱，氣溫回升；下週四、五基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下週六至下下週一東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚稍涼；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 26 26 ~ 32 29 ~ 35 22 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

