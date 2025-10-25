10/25 各報重點新聞一覽

非洲豬瘟中央災害應變中心昨舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季說明處理進度。（記者方賓照攝）

自由時報

防非洲豬瘟 80％養豬場檢測正常 潛伏期最長19天 現是關鍵期

台中一使用廚餘的白毛豬養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季昨表示，目前已完成全國七十五％到八十％養豬場檢查，全數正常，將展開所有肉品市場、屠宰場環境的清消與檢測，最長可達十九天潛伏期推估，目前是緊張關鍵期。

普發現金1萬 詐團趁熱行騙 簡訊通知發放、稱有人代領 當心攏是假

政府即將普發現金一萬元，詐騙集團已趁此出招，且有民眾遭詐，雖目前受害個案不多，但隨著發放日接近，恐還有民眾會受騙。行政院長卓榮泰昨天表示，全民普發現金有三個挑戰要完成，其中最重要的，就是希望人民與政府一起來防堵詐騙。

中方海上灰色地帶襲擾 菲建議台灣 揭露行動反制中國

華府智庫大西洋理事會廿三日舉辦「反制中國灰色地帶策略」研討會，聚焦台灣如何向菲律賓取經；菲國海岸防衛隊（PCG）准將發言人塔瑞耶拉會中建議，可比照菲國推動「揭露行動（transparency initiative）」，主動公開中方的非法、脅迫與欺騙行為，使其失去模糊空間，並藉由揭露凝聚國內共識同時爭取國際輿論支持，削弱中國在宣傳與法律戰的攻勢。

聯合報

白宮宣布川習會30日登場 陸未證實中美峰會

美國白宮廿三日宣布川習會確定舉行，美國總統川普擬在三十日上午與中國國家主席習近平見面；川普說，他第一個與習近平討論的議題會是芬太尼，會將此放到討論清單上的第一位。

赴陸須報准納入學校公務員 藍委批製造寒蟬效應

陸委會九月公布修正公務員赴港澳相關規範，陸委會本月初官網更新，指行政院九月廿二日訂定「行政院與所屬中央及地方各機關（構）學校公務人員違法（規）赴陸建議懲處原則」，納入學校公務員，上到公立大學校長，下至小學組長兼任行政職教師者，都需經許可赴陸，返台後須通報詳述赴陸事由及行程，違失情節重大一次記二大過免職，明年七月一日上路。

中國時報

10月30日川習會 美將先啟動301調查

美國總統川普即將展開第2任期首次亞洲行，他與大陸國家主席習近平都確定會出席在韓國舉行的亞太經合會（APEC）峰會，而據白宮公布的行程，「川習會」預計30日上午在APEC峰會場邊登場。川普則向媒體表示，管控類鴉片藥物芬太尼，將是川習會的最優先議題。

光復節放假不紀念 府院黨靜悄悄

光復節兩樣情？今天（25日）是台灣光復節，適逢80周年，也是新法實施後，光復節首度放假一天。不過，府院黨未舉辦或出席任何相關活動；相較中央政府靜悄悄，國民黨則從8月起，一路辦活動到光復節當日，藍營多位大咖25日更將赴中山堂參加活動，慶祝台灣光復。

反制中國灰色地帶策略，菲國海岸防衛隊准將發言人塔瑞耶拉建議，可比照菲國推動「揭露行動」，主動公開中方的非法、脅迫與欺騙行為，使其失去模糊空間。（路透資料照）

