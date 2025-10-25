高票勝美國　台灣將主辦2033年世界唇顎裂大會

台灣醫療代表團昨天在日本舉行的「2025京都世界唇顎裂大會」中，以高票擊敗美國芝加哥，成功取得2033年大會主辦權，這將是台灣顱顏醫療首次主辦全球最高層級學術盛會。

代表團成員之一、林口長庚醫院兒童整形外科醫師盧亭辰昨天在臉書（facebook）分享這個好消息。她說，這次赴京都不僅是學術交流，更肩負爭取2033年主辦權的重要任務，2009年台灣曾赴巴西角逐主辦權，最終敗給印度與美國；此次僅與芝加哥一爭高下，團隊因此格外珍惜這次機會。

爭取主辦權並非容易之事，盧亭辰指出，必須提前一年提出計畫並通過資格審查，進入決選後再由各國代表投票選出主辦城市，台灣與芝加哥分別進行15分鐘簡報後，台灣最終以壓倒性高票勝出。

盧亭辰分享，開幕典禮當天，日本皇室成員文仁親王與妃殿下紀子親臨致詞；大會上長庚顱顏中心共有20名醫師發表報告，羅慧夫顱顏基金會也有7名社工參與發表。

從盧亭辰在臉書影片中可以看到，當會場大螢幕亮出中華民國國旗與「TAIPEI, Taiwan」字樣時，全場掌聲如雷。盧亭辰認為，會勝出是因(為)台灣從羅慧夫開始在唇顎裂治療的努力，長庚過去這20、30年來積極辦國際會議，以及和羅慧夫基金會一起協助多國成立唇(月咢)裂治療中心及一年多次的義診，增加國際影響力。

她強調，這不僅象徵醫療團隊多年努力的成果，更代表台灣醫療長期耕耘終於被世界看見。未來2033年在台北舉辦的世界唇顎裂大會，將邀請全球專家齊聚台灣。（編輯：徐睿承）1141025

