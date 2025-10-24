高雄清除業者拒絕收運大樓廚餘 環保局：可重罰300萬

農業局將連續噴藥5天，加強4座肉品市場消毒。（記者陳文嬋攝）

台中爆發非洲豬瘟，高雄全面禁止廚餘養豬，並開放5處地點，供業者收運廚餘，卻有清除業者拒絕收運大樓廚餘，通知大樓將廚餘併同一般垃圾處理，造成民眾不便；環保局要求業者恢復㕑餘收運，否則最重可罰300萬元，民眾也可依法向業者求償。

高雄每日產出52噸廚餘，環保局統一回收處理，民眾、學校、機關廚餘由清潔隊清運，並開放指定5處地點，提供清除業者裝袋收運，包括3座焚化廠、仁美資收場及旗山清潔隊。

請繼續往下閱讀...

不料卻有清除業者拒絕收運廚餘，還通知大樓將廚餘裝入塑膠袋，併同一般垃圾處理，但因高雄大樓林立，清除業者拒絕收運，造成民眾不便。

環保局要求業者恢復㕑餘收運，不得拒絕收運，否則將依廢棄物清理法裁罰6千至300萬元；民眾若發現業者拒絕收運，除可通知環保局查處告發外，並可依合約循民事程序向業者求償。

此外，高雄有319家養豬場，僅4家以廚餘養豬，為防堵非洲豬瘟入侵，全面禁止廚餘養豬，改以飼料餵養，確保養豬產業穩定發展與供應安全，農業局今完成稽查，均符合規範，未發現異常，將補助轉型設備，以減少豬農損失。

高雄現有4家肉品市場，配合防疫休市5日至27日，農業局展開連5天全面消毒，並發放消毒藥水，供養豬場進行場域及車輛自主消毒，每日監控養豬場化製量，掌握豬隻異常死亡情況。

環保局表示，廚餘分類行之有年，分成熟廚餘及堆肥廚餘，請民眾瀝乾水分、油脂，減輕重量不亂倒，交由清潔隊員回收。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法