    首頁 > 生活

    西拉雅族吉貝耍夜祭 3隻米糕豬代替16頭全豬敬獻「阿立母」

    2025/10/24 23:59 記者楊金城／台南報導
    夜祭拜豬改以3隻「米買（mai）豬」（米糕豬）代替。（記者楊金城攝）

    夜祭拜豬改以3隻「米買（mai）豬」（米糕豬）代替。（記者楊金城攝）

    國定民俗台南東山吉貝耍西拉雅夜祭今晚（24日）11點登場，平埔原住民族群身分法完成立法，夜祭吸引大批人潮，許多人也來觀看「拜豬」儀式首次改用「米買（mai）豬」（米糕豬）代替全豬，了解西拉雅文化，夜祭隨後進行「牽曲」感謝祖靈的庇護。

    吉貝耍阿立母夜祭原本「拜豬」儀式有族親還願的16頭全豬祭祀祖靈「阿立母」，因豬隻禁宰差點辦不成，台南市文化局協調請來府城傳統技藝米糕栫師傅黃銅山緊急製作3隻「米買（mai）豬」（米糕豬）代替，每隻「米買豬」重達120台斤與全豬一樣，百年技藝與國定民俗難得相遇，黃銅山決定贊助傳為佳話。

    行政院原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur、台南市副市長葉澤山、台南市原民會主委白惠蘭出席夜祭，虔誠的向「阿立母」祭祀。曾智勇說，吉貝耍夜祭是西拉雅族人凝聚族群情感、延續祖靈信仰的重要象徵，夜祭不僅是文化儀式，更是族群記憶的延續與文化生命的再生，看見吉貝耍長者祈福、青年與孩童參與其中，象徵文化的火種正代代相傳，讓人深刻感受到族群文化的力量與希望。

    夜祭晚會安排吉貝耍國小學生吟唱西拉雅古民謠，吉貝耍部落學堂老師段洪坤說，學校學生數不到30人，建議中央原民會將吉貝耍國小成立西拉雅民族小學，傳承西拉雅文化。

    祭司主持「拜豬」儀式，點豬、翻豬禮後再進行「牽曲」儀式，吉貝耍婦女吟唱西拉雅語古調「牽曲」，感謝阿立母的庇佑照顧，直到25日凌晨，白天再進行三向禮祭拜、孝海祭，為吉貝耍聚落緬懷祖先的獨特傳統儀式。

    吉貝耍夜祭的牽曲。（資料照，記者楊金城攝）

    吉貝耍夜祭的牽曲。（資料照，記者楊金城攝）

    行政院原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur（後排右三）、台南市副市長葉澤山（後排右二）、南市原民會主委白惠蘭（後排右一）出席吉貝耍西拉雅阿立母夜祭，虔誠的向「阿立母」祭祀。（記者楊金城攝）

    行政院原住民族委員會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur（後排右三）、台南市副市長葉澤山（後排右二）、南市原民會主委白惠蘭（後排右一）出席吉貝耍西拉雅阿立母夜祭，虔誠的向「阿立母」祭祀。（記者楊金城攝）

    吉貝耍夜祭拜豬改以3隻「米買（mai）豬」（米糕豬）代替。（記者楊金城攝）

    吉貝耍夜祭拜豬改以3隻「米買（mai）豬」（米糕豬）代替。（記者楊金城攝）

    台南東山吉貝耍夜祭吸引熱愛西拉雅文化的民眾觀看。（記者楊金城攝）

    台南東山吉貝耍夜祭吸引熱愛西拉雅文化的民眾觀看。（記者楊金城攝）

    熱門推播