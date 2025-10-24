雨還沒下完！北北基宜慎防豪、大雨

台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署夜間發布豪、大雨特報提醒，受東北季風影響，今晚到明天（25日）台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生機率。東北季風偏強，15個縣市要留意，適逢連假，出門出遊請注意安全。

豪雨特報範圍：台北市山區士林區、北投區。

大雨特報範圍：基隆市全境；新北市北海岸淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區；宜蘭縣全境。

另外，基隆北海岸、東北部及東部沿海今晚到明天易有長浪發生，宜蘭（蘇澳）已觀測到2.7米左右浪高。

東北季風偏強，今晚到明晚屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號），請注意防範。

東北風偏強，15個縣市要留意強風。（擷取自中央氣象署網站）

