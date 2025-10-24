陳大鈞、江啟臣剪綵開幕 2025台中國際旅展湧人潮

台中國際旅展登場，陳大鈞（左二）、江啟臣（左三）等來賓剪綵開幕。（記者蔡淑媛攝）

年度壓軸旅遊盛事「2025ATTA台中國際旅展」今起至27日在台中國際展覽館登場，今年匯集近300個攤位、百大品牌齊聚，包括指標旅行社、五星飯店、溫泉度假村、遊樂園、餐飲集團等，打造中台灣秋冬旅遊最大平台，現場華信董事長陳大鈞、立法院副院長江啟臣、參山國家風景區管理處長曹忠猷及中市觀光局長陳美秀都到場剪綵慶賀。

本屆台中旅展規劃6大主題展區，包括台中五星飯店餐飲專區、日本主題館、GEPA遊學聯盟館、縣市政府與觀光處展區，一次滿足民眾出國旅遊、國內住宿、泡湯美食與教育遊學的全方位需求。

台中旅展今年聚焦「中部出發、輕鬆出遊」概念，包含指標上市櫃旅行社五福旅遊、旅天下、東南旅遊、可樂旅遊等業者參展；而知名旅行社品牌如喬瑞、雙向、樂活、華府、美最時等業者看準中部唯一2025壓軸場次，力拚最殺優惠、聯手打造絕佳旅遊體驗，推出早鳥預購與限定折扣。

年底尾牙與春節將至，各大飯店推出超殺餐券優惠，掀起搶購熱潮，包括台中長榮桂冠酒店、金典酒店、裕元花園酒店、林酒店、清新與日光溫泉飯店、星享道、美美心港式飲茶、潮港城、新天地等13大品牌餐券一次到齊。

旅展價讓民眾大啖五星美饌，促銷優惠從吃到飽76折起、買20送6套票、也有50人團購每人980元、以及午餐券僅699元起、岩漿火鍋海陸餐券特價899元。

住宿也祭出破盤價，五星級飯店雙人住宿套券買一送二，連鎖旅館平日優惠住宿券，還有一泊一食特價起，還贈平日晚餐，以及多家飯店主打泡湯住宿、尾牙團體優惠。

今年台中旅展首度設立「GEPA國際教育策略夥伴協會」主題館，集結新飛、澳貝客、非凡、維格、喬科、CanFly佳翔等知名遊學顧問，並邀請19家海外學校現場聯展，提供免費遊學諮詢與留學規劃，從成人進修到親子遊學、雅思多益課程，吸引許多家長現場洽詢。

台中國際旅展匯集近300個攤位、百大品牌齊聚，吸引人潮。（記者蔡淑媛攝）

