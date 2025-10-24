為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆秋光音樂節 沙灣歷史園區聽歌、逛市集 殷正洋明晚壓軸演唱

    2025/10/24 22:20 記者俞肇福／基隆報導
    由基隆市政府主辦的「2025秋光音樂節」時光音樂會24日傍晚在沙灣歷史文化園區演出，「永遠的軍中情人」方季惟（圖右）受訪並演出，將現場氣氛帶到最高潮。（基隆市政府提供）

    由基隆市政府主辦的「2025秋光音樂節」時光音樂會24日傍晚在沙灣歷史文化園區演出，「永遠的軍中情人」方季惟（圖右）受訪並演出，將現場氣氛帶到最高潮。（基隆市政府提供）

    由基隆市政府主辦的「2025秋光音樂節」時光音樂會今天（24日）、明天（25日）傍晚在沙灣歷史文化園區演出，基隆市長謝國樑與民眾在微冷的秋季風雨中欣賞演出。謝國樑呼籲，明天還有一天，請民眾把握時間，來沙灣歷史文化園區聽音樂、逛市集，享受屬於基隆的秋夜氛圍。

    謝國樑表示，「秋光音樂節」以沙灣為舞台，讓歷史空間與音樂相互輝映，市民不必遠行就能感受優質表演與文化魅力。今天傍晚音樂節邀請「軍中情人」方季惟、鄭可強、韋喆、崔璀璨等歌手演出，讓不同世代的市民在熟悉旋律中找回共同回憶。他也指出，市府持續推動歷史空間活化與文化活動，希望讓音樂成為城市的日常風景，讓更多人看見基隆的多元風貌。

    他強調，市府期盼以音樂為媒介，讓更多人走進歷史場域，體驗城市的文化魅力。明天（25日）晚間還有第二場演出，由三線琴演奏家曾健裕、「聲林之王」劉學甫、張芮菲、吳子龍及「三金美聲歌王」殷正洋壓軸登場，歡迎喜愛音樂的民眾攜家帶眷，共度基隆的秋夜。

    由基隆市政府主辦的「2025秋光音樂節」時光音樂會今天（24日）傍晚在沙灣歷史文化園區演出。（基隆市政府提供）

    由基隆市政府主辦的「2025秋光音樂節」時光音樂會今天（24日）傍晚在沙灣歷史文化園區演出。（基隆市政府提供）

