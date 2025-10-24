為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陳柏惟PO化製車載滿死豬「後斗門沒關」 中市動保處：非案場路線

    2025/10/24 22:20 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市動保處說，檢視FB照片，路線並非疑似非洲豬瘟案場移動死亡豬隻化製車路線，也無法確認拍攝日期。（擷取自陳柏惟臉書）

    台中梧棲一處養豬場爆出非洲豬瘟疫情，前立委陳柏惟在臉書PO出民眾拍下化製場車輛載送疑似斃死豬照片，車斗後門沒關，裡面堆疊斃死豬，大酸「難道死豬運送還需要通風！」對此，台中市動保處說，檢視FB照片，其路線並非本次疑似非洲豬瘟案場移動死亡豬隻的化製車路線，亦尚無法確認拍攝日期，但查該輛化製車未完全密閉，已涉違反動物傳染病防治條例。

    陳柏惟在臉書分享直擊化製場的車子載運斃死豬照片，停在台中市太平區太堤西路的紅綠燈前，車斗後門沒關，可以看見裡面堆疊的斃死豬，有大豬也有仔豬。

    動保處說，經檢視FB照片，路線並非本次疑似非洲豬瘟案場移動死亡豬隻的化製車路線，亦尚無法確認拍攝日期。另查該輛化製車未完全密閉，涉違反《動物傳染病防治條例》第16條規定，最高可裁罰10萬元，並廢止其合格證，動保處將後續查處，如確涉違規情事將開罰。

