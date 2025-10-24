台中法式餐廳「法月」疑食物中毒 食安處稽查溫度紀錄未落實

食安處前往稽查法月餐廳。（食安處提供）

13位民眾昨（23日）到台中西區知名法式餐廳「法月」吃午餐，出現噁心、上吐下瀉等症狀，其中10人陸續至台中醫院就醫，食安處表示，今天派員前往稽查，查出溫度紀錄未落實等缺失，後續食餘檢體若查出病原菌，可處業者6萬至2億元罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將移送司法偵辦。

食安處指出，民眾午餐菜餚有海鮮及伊比利豬等，查核食品來源及標示尚符合規定，現場採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果於兩週後出爐。

食安處說，昨晚接獲醫院通報有13人前往該家餐廳午餐，其中10人腹瀉就醫，目前已返家休養。食安處已啟動疑似食品中毒調查，今早派員前往供膳餐廳稽查，現場查有溫度紀錄未落實等缺失。

醫院指出，就醫民眾疑食物污染導致急性腸胃炎，詳細情形須等待化驗結果；該餐廳回應，現在配合調查、釐清。

此外，食安處指出，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，依違反食安法規定，可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

