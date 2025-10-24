台南關子嶺溫泉美食節10/25開幕 百鬼夜行踩街熱鬧有交管

以泥漿溫泉聞名的台南關子嶺溫泉季來了！（台南市觀旅局提供）

2025台南關子嶺溫泉美食節明天（25日）開幕，明晚並推出「百鬼夜行」踩街，打造4座大型操偶和12組表演團體參加踩街巡禮，市道172線環嶺公路從紅葉隧道起至市道175線與粗坑路口路段，將自明天下午5點起至踩街遊行結束進行交通管制，禁止汽車通行，遊客要注意交管時間和替代道路。

一年一度的白河「關子嶺溫泉美食節」明天上午11點半，將在關子嶺大成殿廣場舉辦開幕活動，重現經典「天下第一鼎」千人品嘗雞湯鍋，宣告關子嶺溫泉季登場；明晚6點半舉辦「百鬼夜行」，結合光影裝置、大型操偶的踩街巡禮，將山林與溫泉區變身為奇幻祭典舞台。

台南市觀旅局規劃廚藝料理交流、關嶺祭典市集、夜間藝術裝置，並結合在地商家推出合作優惠及好禮抽獎活動，歡迎民眾來關子嶺感受秋季的節慶氣氛，關子嶺大成殿、寶泉橋、嶺頂公園等也都有燈飾營造美麗的夜景。

白河警分局指出，適逢光復節連續假期，關子嶺溫泉美食節預料吸引大批遊客湧入賞景泡湯，警方將投入交通管制與疏導勤務，呼籲民眾提前規劃路線、遵從指揮，共同維護順暢出遊環境。建議民眾可多加利用大台南公車、「台灣好行」公車上山。

迎接台南關子嶺溫泉美食節明天開幕，關子嶺燈景在大成殿有紙傘燈牆。（南市觀旅局提供）

迎接台南關子嶺溫泉美食節，關子嶺寶泉橋附近的燈景。（南市觀旅局提供）

