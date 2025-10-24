芬園養豬場驚現死豬！彰化動防所證實：該場化製車曾到梧棲案場

台中梧棲區一家廚餘養豬場爆出非洲豬瘟疫情，市府緊急撲殺，但該養豬場曾出貨28頭豬隻流向台中、彰化、嘉義等縣市。彰化縣芬園鄉1家養豬場今天（24日）傳出有4到5頭豬隻死亡，引發地方恐慌。（資料照）

立委林楚茵PO文表示，她接獲網友通報，稱芬園某養豬場門口出現數頭死豬，引起議論。（擷取自Threads）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中市梧棲一處養豬場傳出染感非洲豬瘟後，全台人心惶惶，彰化縣芬園鄉1家養豬場今天（24日）傳出有4到5頭豬隻死亡，引發地方恐慌。彰化縣動物防疫所長董孟治受訪指出，該養豬場的化製車曾到過台中梧棲的案場，自22日接獲通報後，立即對該場實施「豬隻移動管制」，今天已完成採樣，並由專人將檢體送驗，結果最快明天出爐，並派員檢視豬隻健康狀況，嚴防疫情擴散。

立委林楚茵接獲網友通報，指芬園某養豬場門口出現4至5頭死豬，她隨即向行政院查證，並獲說明該場已執行移動管制，死豬堆置在養豬場門口之因，是「防疫人員與飼主約定早上9點採樣，飼主事先將豬隻移至門口方便作業」，並非隨意棄置。

林楚茵表示，已確認今天完成採樣送驗，呼籲民眾不必過度緊張。彰化縣動物防疫所長董孟治表示，該養豬場為「化製車關聯場」，也就是化製車曾經到過台中梧棲爆發非洲豬瘟的案場，自22日發現後立即對該場實施「豬隻移動管制」，禁止豬隻出入，目前豬隻沒有異常死亡情況，已採樣送驗，明天結果出爐，若是陰性，這些死豬才能送化製場焚化處理。

今天是因為有民眾路過看到死豬後拍下來PO網，中央指示作業，今天已完成採樣，並由專人將檢體送驗，結果最快明天出爐。

