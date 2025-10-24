為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復連假最火熱！「國際火舞節」燃爆夜空 首日2萬人擠進漁光島

    2025/10/24 21:18 記者洪瑞琴／台南報導
    「火舞落日遊行」火焰隨音樂舞動。（南市文化局提供）

    「火舞落日遊行」火焰隨音樂舞動。（南市文化局提供）

    火神祭開幕精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭開幕精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕光復節連假怎麼玩？當然是衝安平漁光島！「2025國際火舞藝術節—火神祭（Firemosa）」連3天在安平漁光島舉行，今（24日）晚開幕，一開場就燃炸全場，超過2萬人擠滿沙灘，火光閃耀、音樂震天，現場嗨到不行！

    全台首屆國際火舞藝術節，以「火裡重生，島上覺醒」為主題，結合火舞、音樂和藝術裝置，讓夕陽、海浪、火焰一起上場。下午先由粗大BAND、麋先生MIXER熱力開唱，樂迷搖擺尖叫，氣氛一路飆高。夕陽下登場的「火舞落日遊行」更是夢幻，火焰隨音樂舞動，大家手機拍到手軟。

    晚上主舞台更迎來高潮，像是日本劍術武士火舞大師Kiwamu Miyakubo、英國「空中腳射箭」表演家Orissa Kelly、匈牙利火舞冠軍Attila Oltyan表演火扇與雙棍、韓國當代火焰藝術家Gani Kim，以及台灣「即將成真火舞團」團長蔡宏毅領軍演出，全場掌聲尖叫聲此起彼落。

    今晚由南市副市長葉澤山、文化部次長李靜慧、雲嘉南風管處副處長莊名豪及立委林俊憲、林宜瑾、舞團團長蔡宏毅共同主持開幕儀式。

    葉澤山說，漁光島的落日和創意展演已成台南最強節慶，今年又結合「大貓出任務」活動，白天逛赤嵌樓、安平古堡、億載金城，晚上來漁光島吹海風、看火舞，享受滿滿台南熱力與文化魅力！

    現場人山人海。（記者洪瑞琴攝）

    現場人山人海。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭開幕精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭開幕精彩表演。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭演出。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭演出。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭表演。（記者洪瑞琴攝）

    火神祭表演。（記者洪瑞琴攝）

    火龍與台灣圖騰同台舞出夢想。（記者洪瑞琴攝）

    火龍與台灣圖騰同台舞出夢想。（記者洪瑞琴攝）

